Sánchez va a la guerra contra Palma por Sa Feixina: quiere demoler el monolito mientras la ciudad lo protege

La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha manifestado que el monumento de Sa Feixina fue construido para «elevar a quienes atacaron, persiguieron y mataron a personas inocentes». Durante su intervención, Muñoz ha afirmado que cada piedra del monumento «habla de una dictadura que sembró terror». «Sa Feixina caerá», ha concluido.

Por su parte, la edil de Més per Palma Kika Coll ha calificado el mes de marzo como el de «la cruzada contra la memoria» y ha relacionado la protección de Sa Feixina con la derogación de la ley de memoria y la prohibición de un homenaje escolar en el busto de Aurora Picornell. Para la ecosoberanista, el espíritu democrático del equipo de gobierno tiene «fisuras».

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha recordado que Sa Feixina es un bien que debe protegerse y que la Justicia se ha pronunciado en la obligación de la catalogación. Coll ha criticado el «sectarismo propio de talibanes» de la izquierda y ha agradecido el movimiento vecinal que se ha opuesto a la retirada.

El portavoz del PSOE, Xisco Dalmau, ha pedido la retirada del punto del orden del día tras conocerse la resolución ministerial y ha subrayado que no se aprecian razones artísticas ni arquitectónicas que justifiquen el mantenimiento.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha situado el debate en los tribunales de justicia y ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) se pronunció en favor de la conservación porque no existe exaltación activa de la dictadura.

Fidalgo ha recordado también que los tribunales dieron validez a la resignificación impulsada en 2010 siendo alcaldesa la socialista Aina Calvo. «Los tribunales ya han hablado y cuando los tribunales hablan, la política responsable y seria escucha y cumple», ha concluido.