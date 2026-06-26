Pánico en Palma: un encapuchado armado intenta atracar una panadería en Son Oliva y huye con las manos vacías

Momentos de auténtica tensión y nerviosismo se han vivido este viernes por la tarde en el barrio de Son Oliva, en Palma, donde un individuo encapuchado y presuntamente armado con una pistola sembró el pánico al irrumpir en una concurrida panadería con la intención de hacerse con la recaudación del establecimiento. Lo que parecía un atraco perfectamente planificado terminó convirtiéndose en una precipitada huida cuando el asaltante descubrió que su objetivo era imposible.

El suceso ocurrió alrededor de las 14.30 horas en una panadería situada en la avenida Tomás Villanueva Cortés, una franja en la que numerosos vecinos realizan sus últimas compras antes del cierre del mediodía. De repente, la tranquilidad habitual del negocio quedó rota por la entrada de un hombre vestido completamente de negro, con una sudadera con capucha, pantalones de estilo militar y el rostro oculto bajo un pasamontañas.

Según relataron varios testigos, el individuo había despertado sospechas incluso antes de entrar en el establecimiento debido a su actitud y a la forma en la que merodeaba por la zona. Instantes después, se cubrió completamente el rostro y accedió al interior del comercio, donde exigió con firmeza que le entregaran todo el dinero de la caja registradora mientras, presuntamente, mostraba lo que parecía ser una pistola oculta bajo la sudadera.

La escena provocó momentos de enorme inquietud entre los trabajadores, que durante unos segundos temieron que el robo pudiera acabar de forma violenta. Aunque algunos empleados aseguraron haber visto lo que parecía un arma de fuego, por el momento los investigadores no han podido confirmar si se trataba de una pistola real o simulada.

Sin embargo, el plan del presunto atracador se vino abajo casi de inmediato. El delincuente desconocía un detalle fundamental: el establecimiento dispone de una caja automática de cobro, un sistema de seguridad que impide a los empleados acceder al efectivo almacenado en su interior. Ante la imposibilidad de conseguir el dinero que buscaba y viendo frustrado su objetivo, el hombre decidió abandonar el local a toda velocidad sin llevarse ni un solo euro.

La fuga fue presenciada por varios vecinos y trabajadores de negocios cercanos, quienes observaron al sospechoso correr por distintas calles del barrio. Incluso empleados de una gasolinera cercana alertaron a los servicios de emergencia tras ver pasar a un hombre con un pasamontañas huyendo apresuradamente de la zona.

Las llamadas al 112 movilizaron un importante dispositivo policial. Varias patrullas de la Policía Local de Palma llegaron rápidamente al lugar para recabar información y obtener una descripción detallada del sospechoso. Poco después se incorporaron agentes de la Policía Nacional, cuerpo competente en la investigación de este tipo de delitos.

Los agentes organizaron batidas policiales por diferentes calles del barrio y ampliaron el radio de búsqueda con la esperanza de localizar al individuo antes de que pudiera desaparecer. A pesar del amplio despliegue policial, el sospechoso consiguió escapar y, al cierre de esta edición, continuaba en paradero desconocido.

Las primeras hipótesis apuntan a que el autor del intento de atraco podría no conocer la zona ni el funcionamiento del establecimiento, ya que de haber sabido que la caja registradora automática era inaccesible para los trabajadores, difícilmente habría elegido ese comercio como objetivo.

Asimismo, los investigadores tratan de determinar si el arma utilizada durante el asalto era auténtica o simulada, un aspecto que será clave para el desarrollo de las diligencias. Entre las distintas líneas de investigación también se estudia el perfil del sospechoso, aunque cualquier posible relación con problemas de adicción u otras circunstancias personales forma parte únicamente de hipótesis policiales y no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y continúa recopilando imágenes de cámaras de seguridad, además de tomar declaración a testigos y empleados con el objetivo de identificar y detener al presunto atracador. Mientras tanto, el suceso ha generado una notable preocupación entre comerciantes y vecinos de Son Oliva, que reclaman una mayor presencia policial para evitar nuevos robos y reforzar la seguridad en uno de los barrios con mayor actividad comercial de Palma.