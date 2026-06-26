EEUU logra que Israel y Líbano firmen un acuerdo marco que siente las bases para negociar una «paz duradera»

Las delegaciones de Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para establecer «una paz y seguridad duraderas» tras las negociaciones que han mantenido desde el martes en la capital de EEUU.

«Hoy es un buen día. Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comienza a sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas. Y eso es lo que se merecen estas dos naciones», anuncia el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha advertido de que llevará «mucho trabajo y algo de tiempo» que los dos países vuelvan a la situación anterior al conflicto. «Hoy damos el primer paso en ese camino, que es el más difícil».

El acto ha contado con la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Mouawad Hamadé, que asegura que el acuerdo llega tras una «reunión larga y difícil» y agradece la «cooperación» de Estados Unidos e Israel durante las jornadas de negociaciones en Washington. También ha aplaudido el alcance del acuerdo que supone un «primer paso» hacia el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de su país.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también ha reaccionado y califica el acuerdo marco como un «duro golpe» para Irán.

«Irán está intentando obligarnos a retirarnos del sur de Líbano por la fuerza. Y, en esencia, Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: ‘esto no les incumbe’. No tienen ningún papel en Líbano. Ni ustedes, ni Hezbolá, ni ninguna organización terrorista’», ha explicado.

También se ha pronunciado el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien ha celebrado el «acuerdo marco trilateral», al considerar que allana el «camino hacia la paz» y que «Irán queda fuera, (y) Hezbolá queda fuera» de las negociaciones.