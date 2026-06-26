Las cuatro estrellas en el escudo de Uruguay: ¿por qué las tiene si solamente ganó dos Mundiales?

España afronta un partido decisivo por el liderato del grupo en el Mundial 2026, será frente a una de las selecciones con mayor tradición del fútbol mundial: Uruguay. El combinado charrúa, que se la juega todo ante la selección española, llama la atención por un detalle que genera debate desde hace años. La camiseta de la selección uruguaya luce cuatro estrellas sobre el escudo, pese a que oficialmente solo conquistó dos Copas del Mundo.

A simple vista, muchos aficionados se preguntan por qué la selección charrúa puede exhibir cuatro estrellas si únicamente levantó los Mundiales de 1930 y 1950. La respuesta está en una decisión histórica de la FIFA relacionada con dos torneos disputados antes de la creación de la Copa del Mundo y que continúan formando parte de la identidad del fútbol uruguayo.

¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas en el escudo?

La explicación se encuentra en el reconocimiento que la FIFA concede a dos títulos olímpicos obtenidos por Uruguay antes del nacimiento de los Mundiales. Las dos primeras estrellas representan los campeonatos conquistados en la Copa del Mundo de 1930, celebrada precisamente en Uruguay, y en el Mundial de 1950, disputado en Brasil y recordado por el histórico Maracanazo.

Sin embargo, las otras dos estrellas corresponden a las medallas de oro logradas en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Aunque no eran Copas del Mundo, aquellos torneos de fútbol fueron organizados por la FIFA en una época en la que todavía no existía un campeonato mundial específico.

Por ese motivo, el organismo internacional reconoció aquellas competiciones como equivalentes a un campeonato mundial absoluto, permitiendo que Uruguay pudiera reflejar esos éxitos también en su escudo.

¿Qué títulos representan las cuatro estrellas de Uruguay?

Cada una de las estrellas tiene un significado concreto y responde a uno de los cuatro grandes títulos internacionales reconocidos por la FIFA. La distribución es la siguiente:

Juegos Olímpicos de París 1924 Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 Mundial de Uruguay 1930 Mundial de Brasil 1950

Los triunfos olímpicos de 1924 y 1928 llegaron antes de que existiera la Copa del Mundo. En ambas competiciones, la selección uruguaya conquistó la medalla de oro tras imponerse a las mejores selecciones participantes.

En París 1924, Uruguay sorprendió al proclamarse campeón tras derrotar a Suiza en la final. Cuatro años después, en Ámsterdam, volvió a repetir éxito al superar a Argentina en una final que necesitó un segundo encuentro después del empate registrado en el primer duelo. Esa etapa convirtió a la selección celeste en una referencia del fútbol internacional incluso antes del nacimiento oficial de los Mundiales.

¿Por qué la FIFA permite que Uruguay conserve las cuatro estrellas?

El motivo principal es que esos dos torneos olímpicos fueron organizados por la propia FIFA y se disputaron antes de que existiera la Copa del Mundo. Cuando en 1930 se celebró el primer Mundial de la historia, Uruguay ya había conquistado dos campeonatos internacionales considerados por el organismo como los máximos torneos de selecciones existentes hasta ese momento.

Gracias a ese reconocimiento histórico, la FIFA autorizó que la Asociación Uruguaya de Fútbol pudiera representar esos cuatro títulos mediante cuatro estrellas en su camiseta.

La cuestión volvió a adquirir protagonismo en 2021. En aquel momento, la FIFA solicitó inicialmente que Uruguay retirara dos de las estrellas, correspondientes a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó una reclamación defendiendo el reconocimiento histórico de aquellos campeonatos. Finalmente, la selección charrúa mantuvo intacto su escudo y continúa luciendo las cuatro estrellas que distinguen su camiseta.