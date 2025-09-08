Mallorca celebra este fin de semana la segunda edición de la Feria de la Caza y del Mundo Rural

El Consell de Mallorca ha presentado la Feria de la Caza y del Mundo Rural 2025, que en su segunda edición contará con una amplia oferta de expositores, de animales y nuevas actividades para toda la familia. El evento, que combina caza, medio ambiente y mundo rural y realza las tradiciones de la isla, tendrá lugar en el Hipódromo de Son Pardo y se prolongará durante todo el fin de semana, 13 y 14 de septiembre.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han presentado el programa de la Feria de Caza y Mundo Rural. También han participado el director insular de Caza, Sebastià Perelló, el director insular de Deportes, Toni Prats, y el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.

El acto de presentación del evento ha estado ambientado con una muestra de animales, con presencia de caballos y carruajes, y ha contado con la presencia del chef Koldo Royo y el cazador, tirador y escritor de reconocido prestigio del mundo de la caza y el tiro Javier Sagrera Azpillaga.

El presidente del Consell de Mallorca ha afirmado que «la caza representa una tradición viva y un vínculo con nuestro mundo rural». Es por ello, ha dicho, que «esta feria quiere ser un espacio para preservar, poner en valor esta tradición y fomentar el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente ha destacado «la gran tradición que representa la caza en Mallorca, una actividad que fomenta el contacto directo con el mundo rural y que está representada en esta feria que deseamos que sea un punto de encuentro para todos los mallorquines que estiman nuestra cultura, la naturaleza y el mundo cinegético».

«El evento que se celebró el año pasado por primera vez tuvo una gran acogida de público y este año esperamos superar la cifra de visitantes», ha afirmado Bestard, quien ha agradecido «la participación de las numerosas entidades relacionadas con el sector cinegético y el campo que se suman a la feria y ha animado a todos los mallorquines a acercarse hasta la feria, donde podrán disfrutar de un amplio programa de actividades».

Amplia presencia de animales

El programa de este año cuenta con una amplia oferta de exposiciones de animales, aves, caballos y diversidad de especies de ganado autóctono. Pero sin duda, la muestra de ejemplares de boc balear será una de las protagonistas, un ejemplar al que en esta edición se le quiere rendir un homenaje, cuando se cumplen los 25 años del inicio del proceso de homologación como especie protegida única en el mundo, con el objetivo de proteger estos animales y contribuir a favorecer su supervivencia y conservación. Habrá presencia de bocs puros (variedad caprina ancestral) en un cercado de la feria.

La feria se inaugurará el sábado a las 10 h de la mañana con una suelta de palomas mensajeras y se prolongará hasta el domingo a las 20 h. Durante todo el fin de semana habrá exhibiciones de animales, concursos, talleres, carreras, stands con producto local y artesanía tradicional relacionada con el campo y utensilios de oficios tradicionales y de caza. Tampoco faltarán las demostraciones de perros pastores, de caza con perros galgos y carreras de caballos, entre otras actividades.

Además, los visitantes podrán asistir a un espectáculo de cocina en directo (show cooking), tanto el sábado com el domingo a las 12 h, con la preparación de recetas tradicionales de caza por parte de los chefs Jordi Cantó (Estrella Michelín) y Koldo Royo.

Concierto de Marga Pocoví y Biel Tous

El sábado por la noche, a partir de las 20 h, tendrá lugar el momento más emotivo con el reconocimiento a personas relevantes sector cinegético y el mundo rural de Mallorca, seguido de la proyección de fotografías de temática de caza y la entrega de premios del concurso fotográfico.

La primera jornada de la feria concluirá con dos de las novedades de esta edición: un concierto del duo Marga Pocoví y Biel Tous, y la actuación del humorista y divulgador científico Xavi Canyelles.

El domingo arrancará con una exhibición de carreras de caballos a las 9.30 h. A lo largo del día se podrá disfrutar de otras actividades como una demostración de enseres y herramientas del campo, un taller de tir amb fona, simulacro de caza con arco y una exhibición de perros pastores.

Durante todo el fin de semana, la oferta se completa con diversos espacios de entretenimiento que incluyen una amplia zona deportiva para niños, paseos con ponis y diligencia tirada por caballos y juegos infantiles con castillo hinchable, escalada y pintura.