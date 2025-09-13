Arranca la Feria de la Caza y del Mundo Rural de Mallorca en el Hipódromo de Son Pardo de Palma

El Consell de Mallorca ha inaugurado este sábado la Feria de la Caza y de Mundo Rural 2025 que acoge este fin de semana el Hipódromo de Son Pardo con un amplio programa de actividades, como expositores de animales, exhibiciones, música, y entretenimiento.

El evento, que se desarrolla de 10.00 a 20.00 horas de este sábado y domingo, ha sido inaugurado por el presidente insular, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, con una suelta de palomas mensajeras.

También han asistido la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; el director insular de Caza, Sebastià Perelló; el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver; y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet.

El presidente del Consell ha calificado la feria como «un punto de referencia para todas las personas que aprecian la naturaleza, el campo y las tradiciones» y como «una muestra clara del compromiso del Consell de Mallorca con el mundo rural y la conservación del entorno».

«La Feria de la Caza es una muestra de nuestro compromiso con el mundo rural y con todos los cazadores de Mallorca», ha destacado Galmés, quien ha defendido que la caza forma parte de la identidad de los mallorquines.

Con esta feria, ha agregado, se busca dar «visibilidad y reconocimiento a un sector que cuida el territorio y mantiene vivas las tradiciones». «Desde el Consell de Mallorca continuaremos apoyando a la caza y al mundo rural porque son fundamentales para el futuro de la isla», ha manifestado el presidente.

Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente ha agradecido la participación de entidades relacionadas con el sector cinegético y el campo que se suman a la feria y ha animado a todos los mallorquines a acudir al evento.

«Durante dos días el Hipódromo de Son Pardo estará lleno de expositores, animales autóctonos, exhibiciones y otras muchas actividades para todos los públicos», ha expuesto Bestard, destacando en esta edición el boc balear, una especie única en el mundo y emblemática de Mallorca.

¿Qué se puede ver, hacer y probar?

Durante el fin de semana habrá exhibiciones de animales, concursos, talleres, carreras, demostraciones de perros pastores, de cetrería, de caza con perros galgos y carreras de caballos. Además, habrá una zona de entretenimiento y deporte para los más pequeños.

Este año, la feria incluye una carpa con una muestra de producto de Mallorca, con el objetivo de dar visibilidad a los pequeños productores y ofrecer un escaparate colectivo que «refuerce el valor del mundo rural».

La artesanía tradicional relacionada con el campo y utensilios de oficios tradicionales y de caza tiene también su espacio en las zonas de exposición de la feria.

Por otro lado, la muestra de ejemplares de boc balear será una de las protagonistas, un ejemplar al que en esta edición se le quiere rendir un homenaje, cuando se cumplen los 25 años del inicio del proceso de homologación como especie protegida única en el mundo.

Además, tanto el sábado como el domingo, a las 12.00 horas, habrá un espectáculo de cocina en directo con la preparación de recetas tradicionales de caza por parte de los chefs Koldo Royo y Jordi Cantó (con una Estrella Michelín).

El programa de actividades incluye también un concierto del dúo Marga Pocoví y Biel Tous y la actuación del humorista y divulgador científico Xavi Canyelles, a partir de las 20.00 horas.

La primera jornada de la feria concluirá con la entrega de premios del concurso fotográfico de temática de caza y la proyección de imágenes ganadoras que formarán parte de una exposición. También tendrá lugar un reconocimiento a personas relevantes sector cinegético y el mundo rural de Mallorca.

La jornada del domingo comenzará con una exhibición de carreras de caballos a las 09.30 horas, una de las novedades del programa de esta edición.

Asimismo, a lo largo del día habrá una demostración de utensilios y herramientas del campo, un simulacro de caza con arco y una exhibición de perros pastores.

La oferta se completa con diversos espacios de entretenimiento que incluyen una amplia zona deportiva para niños, paseos con ponis y diligencia tirada por caballos y juegos infantiles con castillo hinchable, escalada y pintura.