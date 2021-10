El pasado martes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story: cuenta atrás’, presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones pudimos disfrutar de la línea secreta de la vida de José Antonio Canales Rivera. Se sinceró tanto que llegó a emocionar a los colaboradores del programa, entre los que se encontraba Gianmarco Onestini.

El torero en todo momento dejó claro que su abuelo, que falleció en 2009, había sido y sigue siendo una de las personas más importantes de su vida. A tal punto llegó la cosa que no pudo evitar emocionarse al hablar de él. “Yo no lo recuerdo, yo lo llevo dentro. Me siento una continuación de él porque, cuando me miro al espejo, cada vez me veo más parecido a él”, reconoció el concursante de ‘Secret Story’.

Unas palabras que afectaron, y mucho, a Gianmarco Onestini. Es más, trataba de secarse las lágrimas lo más rápido posible aunque sin éxito. Una vez terminó la línea secreta de la vida de José Antonio Canales Rivera, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP 7’ desveló a Carlos Sobera el verdadero motivo de su emoción.

Y es que, al escuchar al concursante de ‘Secret Story’, el italiano no pudo evitar recordar a su abuela, que falleció el pasado año. Por si fuera poco, no tardó en asegurar que le llegó al corazón la forma, tan cariñosa y tan honesta, con la que Canales Rivera había hablado sobre su abuelo. Es algo con lo que se sentía de lo más identificado.

Gianmarco, visiblemente emocionado, quiso sincerarse: “Me ha llegado mucho el respeto con el que ha hablado tanto de su abuelo como de sus hijos». Además, añadió: “Que Canales tenga un recuerdo tan bonito de su abuelo me ha emocionado. Los abuelos son los seres más bonitos que hay y son una cosa maravillosa y, cuando se van, te dejan un vacío dentro muy grande”.

Carlos Sobera, además de consolar al colaborador dándole la mano, quiso saber cómo se sentía Alejandra Rubio. Debemos recordar que la joven está muy unida a su abuela, María Teresa Campos. La hija de Terelu Campos fue sincera: “Yo, por suerte, tengo a mi abuela. El día que me falte no sé qué haré. Los abuelos son lo mejor que hay”.