El pasado domingo, la audiencia de ‘Secret Story’ decidió que Adara Molinero y Cynthia Martínez fueran las salvadas de la expulsión, dejando a cuatro personas en la cuerda floja de cara a la expulsión del jueves. Y este martes, Lucas Onestini y Cristina Porta fueron los salvados.

De esta forma, Emmy Russ y Antonio Canales serán los concursantes que este jueves se pongan en manos de la audiencia. Por lo tanto, uno de los dos, esa noche no dormirá en la casa de los secretos y se convertirá en el nuevo expulsado de la edición.

No es ningún secreto que ninguno de los dos concursantes se encuentra en su mejor momento. Mientras que Emmy llegó a pedir su expulsión, el torero se lleva mostrando varias semanas muy preocupado por lo que pueda estar pasando fuera, ya que tan solo unas semanas antes de que empezase el concurso se separó de su mujer.

⚡️ “Cristina y Luca salvados y ganadores de la misión de ‘Dirty Dancing’, comienza una nueva prueba semanal y Gemeliers pierden sus esferas en #SecretCuentaAtrás5” de @SecretStory_es https://t.co/H9EsTTFqzQ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 13, 2021

«Ser uno mismo a veces no es fácil. Aprendo de todos y espero que siga siendo así hasta Semana Santa, si es posible» expresó Canales tras conocer la decisión de la audiencia. De esta forma, el torero se compromete a cambiar su actitud en el caso de que se quede una semana más.

Por su parte, Emmy ha reconocido sus errores y ha querido agradecer a sus compañeros como la han acogido, a pesar de que sus inicios en el reality no fueran fáciles. «Mi comienzo aquí no ha sido fácil, la gente no me conocía en absoluto y me han dado la oportunidad de quedarme. Muchas gracias y os quiero mucho».