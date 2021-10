Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de ‘Secret Story’. En esta ocasión, la gala corrió a cargo de Jordi González, quien comunicó a los concursantes la decisión de la audiencia sobre las nominaciones de esta semana.

De esta forma, de los seis concursantes nominados: Luca Onestini, Cristina Porta, Adara Molinero, Emmy Russ, Cynthia Martínez y José Antonio Canales Rivera, este domingo la audiencia del programa salvó a dos de ellos de la expulsión.

Aunque la mayoría de los porcentajes estaban muy igualados, finalmente Adara Molinero y Cynthia Martínez fueron las concursantes afortunadas, que gracias a los votos de la audiencia consiguieron salvarse de la opinión. Mientras que el resto, todavía permanecen en la cuerda floja.

¡Adara y Cynthia van a tener una cena para ellas solas! ¿Saldrá una bonita amistad de aquí? #SecretNoche5 pic.twitter.com/NTnkBruKMo — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 10, 2021

“Gracias a todos, no me lo puedo creer», confesaba Adara Molinero muy emocionada tras conocer la decisión de la audiencia de ‘Secret Story’. «Estaba de bajón por cómo salí otra vez nominada. No era mi intención que se viera lo que se vio. Sé que está mal y acepté la nominación, pero me sentía mal por defraudar a la gente», añadía Cynthia Martínez.

Adara explicó que no se lo esperaba para nada, y reconoció que al ver los porcentajes había apostado que ella sería la concursante con el porcentaje más alto, es decir, la más votada por la audiencia para seguir nominada.

Por su parte, Cynthia Martínez explicó que haber sido salvada de la expulsión para ella es “un de chute adrenalina. Me hace seguir con ganas», señaló la concursante, que pudo disfrutar de una cena junto a su compañera para celebrar haber sido salvadas.