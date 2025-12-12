Andrés Iniesta, exculpado por la Fiscalía de estafar dinero a empresas peruanas

El pasado mes de noviembre, Andrés Iniesta se vio envuelto en una acusación judicial después de que se le incriminara por una presunta estafa en Perú contra su empresa Never Say Never (NSN). Hechos que provocaron que la Fiscalía del país sudamericano abriese una investigación contra el ex jugador del FC Barcelona. Sin embargo, semanas después, el manchego parece que se quedará airoso en la resolución del caso.

Al poco tiempo de que llegase a los oídos de Iniesta, su compañía actuó rápidamente de oficio y negó todas las acusaciones, anticipando que se reservaba el derecho a interponer acciones en salvaguarda de su honor. La empresa Gucho Entertainment y un grupo de empresarios peruanos presentaron la denuncia, en la que aseguraban haber pagado supuestamente 600.000 dólares a NSN para la organización de una serie de espectáculos deportivos y musicales en Perú.

Sin embargo, la mayoría de estos eventos no llegaron a celebrarse y la filial «NSN Sudamérica, luego de haber captado los capitales en territorio peruano, fue declarada en liquidación en junio de 2024, menos de un año después de haber iniciado sus actividades comerciales». Entre los espectáculos convenidos había un partido amistoso entre los clubes de Cienciano, de Perú, y El Nacional, de Ecuador; un duelo de leyendas entre las selecciones de Perú y España, y un festival de música surcoreana K-pop. Asimismo, un amistoso en Miami entre el Sporting Cristal peruano y el Barcelona ecuatoriano que llegó a celebrarse en diciembre de 2023 con pérdidas para los organizadores.

En un primer momento se vieron convencidos de que no había riesgo con su dinero, puesto que detrás de la empresa estaba Iniesta, con fama reconocida en todo el mundo por su paso en el Barça. «Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas. Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público. Ojalá se aclare pronto la situación. Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso», explicó el comunicado.

La Fiscalía no encuentra pruebas contra Andrés Iniesta

Este viernes se ha conocido el informe de la Fiscalía de Perú y la resolución ha dictaminado que Iniesta no tiene vinculación con los hechos denunciados ni era conocedor antes de la denuncia. En el análisis se dictaminó que no existe el condicionante suficiente para continuar la investigación ya que no se trata de una «sospecha reveladora», según informó El Mundo.

Es por ello que se ha concluido en archivar la causa alegando que «no logró los instrumentales necesarios y que por tanto no procede formalizar ni continuar la investigación por un presunto delito de estafa agravada contra la empresa». Además se especificó que el ex jugador nunca ha visitado el país, algo que le aleja de haber movido hilos para haber estafado dinero a las empresas peruanas. A diferencia de España, la justicia en Perú permite denunciar sin la necesidad de aportar pruebas iniciales y tener abierto el proceso un mínimo de 60 días. Con el informe antes de haber terminado dicho plazo, Iniesta quedó liberado de la acusación un mes después de haber salido a la luz el caso.