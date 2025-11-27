Condenado a 11 años de cárcel por golpista el comunista Pedro Castillo, ex presidente de Perú

El que fuera presidente de Perú entre 2021 y 2022, el comunista Pedro Castillo, ha sido condenado este jueves a más de 11 años de cárcel por haber intentado un golpe de Estado en diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha sentenciado que está probado que el ex presidente peruano diseñó una operación para aferrarse ilegalmente al poder con una maniobra que pretendía disolver el Congreso e instaurar un gobierno ilegítimo con él al frente. Todo ello para impedir la moción parlamentaria en su contra que se iba a votar horas después.

La condena a Pedro Castillo ha sido sustancialmente menor de la que inicialmente pedía contra él la Fiscalía. En un principio solicitó que se le impusieran 34 años de prisión.

Sin embargo, al final la Fiscalía ha rebajado sus pretensiones y la gravedad del delito imputado a Castillo. En línea con lo apuntado por la Fiscalía, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú ha considerado que el golpe de Estado no llegó a consumarse, pero que sí existió un delito de rebelión perfectamente planificado.

Al considerarse como una intentona de golpe y no como golpe consumado, la pena impuesto finalmente al comunista Castillo ha sido de 11 años, cinco meses y quince días de prisión.

Los hechos se produjeron el 7 de diciembre de 2022. Tras su intentona de golpe, el Congreso logró destituirle del cargo y, tras ello, fue detenido. El parte policial indicó que fueron los agentes de su propia escolta los que procedieron a cumplir la orden de detención, tras la que la Justicia del país ordenó prisión provisional contra Castillo.