Florentino Pérez dará una rueda de prensa este martes a las 18:00 horas

El Real Madrid ha comunicado que este martes, a las 18:00 horas, su presidente, Florentino Pérez, comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de una junta directiva extraordinaria.

La situación del Real Madrid es especialmente delicada tras una temporada muy complicada para la entidad madridista, que ha cerrado su segundo año consecutivo sin títulos. Se espera que, en una rueda de prensa poco habitual, el presidente Florentino Pérez haga balance del curso e informe sobre distintos asuntos relacionados con la actualidad del club, tanto en el plano deportivo como en el directivo.

En la junta extraordinaria también se abordarán varios temas de gran importancia. Uno de ellos será la elección del nuevo entrenador, donde José Mourinho es, en estos momentos, el principal candidato para asumir el cargo. Además, se debatirá un posible cambio en el modelo societario, con la intención de sacar un 5% del patrimonio del club para dos empresas diferentes. Otro de los puntos previstos será la modificación del sistema de elección de los capitanes, que dejaría de basarse en la antigüedad para pasar a decidirse mediante votación.