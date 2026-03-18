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La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica prevé una primavera especialmente intensa en España, con niveles muy elevados de polen, sobre todo de gramíneas en el centro y sur peninsular, mientras que en costas y Canarias serán más leves. Las lluvias recientes han favorecido el crecimiento de la vegetación, lo que aumentará la polinización, agravada además por el cambio climático y la contaminación, que intensifican las reacciones alérgicas.

Este escenario podría afectar a millones de personas, en un contexto en el que las alergias ya alcanzan a cerca del 35% de la población y siguen en aumento, lo que refuerza la necesidad de más especialistas y medidas preventivas para reducir la exposición al polen.

Así, se prevé una primavera especialmente intensa en España, con niveles de polen muy elevados, sobre todo de gramíneas en la zona centro, así como en Andalucía y Extremadura, mientras que en los litorales y Canarias la incidencia será más leve.

Según la SEAIC, las precipitaciones registradas en las últimas semanas han provocado en algunos momentos el denominado efecto lavado, que reduce temporalmente la presencia de polen en el aire. Sin embargo, los expertos subrayan que estas lluvias también han favorecido el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de las plantas, lo que se traduce, en general, en una primavera con niveles altos de pólenes.

«No sólo hay que tener en cuenta los niveles de polen de gramíneas, sino también de otros tipos. Esto puede provocar un efecto sumatorio en los pacientes y aumentar la intensidad de los síntomas», ha explicado este miércoles el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Juan José Zapata.

6.000 granos por metro cúbico de aire

En este sentido, Zapata ha detallado que se esperan niveles de gramíneas de moderados a intensos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, con picos especialmente elevados en Toledo y Madrid, donde podrían alcanzarse concentraciones de hasta 6.000 granos por metro cúbico de aire.

En el sur peninsular, los niveles serán leves en Almería y Málaga, mientras que se situarán en valores moderados en Córdoba, Granada, Huelva y Cádiz. Las concentraciones más altas se registrarán en Badajoz y Cáceres, con valores estimados entre 10.000 y 12.000 granos/m3, así como en Sevilla, donde podrían alcanzar entre 6.000 y 8.000 granos/m3, y en Jaén, también con previsión de niveles intensos.

Por su parte, en Canarias se esperan niveles muy bajos, con concentraciones aproximadas de entre 250 y 500 granos/m3 en Tenerife y Las Palmas. En Galicia, los niveles oscilarán entre leves y moderados, especialmente en Ourense y Lugo.

En el norte peninsular -Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón- se prevén niveles leves, con concentraciones estimadas entre 1.500 y 2.000 granos/m3. Finalmente, en el litoral mediterráneo, que incluye Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, se esperan niveles leves de polen durante este periodo.

Cambio climático

El coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Pedro Ojeda, ha explicado que los efectos del cambio climático están provocando que las temporadas de polinización ya no se limitan a la primavera y comienzan antes, lo que afecta tanto a las personas alérgicas como a aquellas con mayor riesgo de desarrollar alergias.

«Además, hay que tener en cuenta que la contaminación ambiental provoca estrés en las plantas, lo que hace que produzcan determinadas proteínas como respuesta inmunitaria y que aumente la cantidad de polen», ha indicado Ojeda.

A este escenario se suma la contaminación del aire, que no solo irrita las vías respiratorias, sino que también interactúa con los pólenes y potencia su capacidad para desencadenar reacciones alérgicas. Además, los contaminantes ambientales dañan las barreras cutáneo-mucosas, especialmente la mucosa respiratoria, favoreciendo la liberación de señales inflamatorias que amplifican la respuesta inmunitaria de tipo alérgico.

«Nos encontramos ante la tormenta perfecta para que cada vez más personas padezcan alergias respiratorias de cualquier índole y alergia al polen en particular», ha advertido Ojeda.

Se necesitan más profesionales

El presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, ha señalado que la rinoconjuntivitis afecta a entre 7 y 8 millones de españoles. Además, en los últimos años se ha observado un incremento general de las enfermedades alérgicas, que ya afectan a cerca del 35% de la población y podrían alcanzar el 50% en el futuro.

«Necesitamos más alergólogos en España. Además, es necesario incrementar la formación de los médicos en enfermedades alérgicas para mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Al tratarse de una especialidad relativamente joven, sólo en un tercio de las universidades españolas se imparte alergología», ha apuntado Dávila.

Otro de los aspectos clave para SEAIC es la llamada alergología de precisión, un concepto que se está introduciendo en todas las especialidades y que implica el uso de herramientas de alto rendimiento. «Este enfoque permite seleccionar el tratamiento más eficaz para cada paciente y comienza a integrarse con la inteligencia artificial. Impulsar la alergología de precisión es, de hecho, uno de los objetivos de la SEAIC», ha manifestado.

La ropa: imán para el polen

Por último, Zapata ha dado una serie de consejos para combatir la alergia al polen durante esta primavera. «No se debe tender la ropa al aire libre ni en la azotea, ya que las prendas actúan como imanes de polen. La mayoría de los tejidos modernos, al estar expuestos al sol y al aire, se cargan electromagnéticamente y atraen polen, que luego se introduce en la casa al utilizar sábanas, toallas o ropa, aumentando la exposición», ha aconsejado.

Asimismo, el experto ha recomendado ventilar el hogar solo por la mañana y por la noche, evitando mantener las ventanas abiertas durante todo el día, sobre todo en zonas altas donde el polen circula con más facilidad.

Sobre la práctica de ejercicio, Zapata ha aconsejado evitar hacerlo en parques y jardines durante los picos de polinización. «Si es necesario salir, se pueden utilizar mascarillas FFP2 y gafas de sol para reducir la exposición al polen», ha señalado.