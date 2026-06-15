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Europa afronta una nueva etapa en su política sanitaria con la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD), un proceso que busca reforzar el control sobre los productos con nicotina, especialmente aquellos sin combustión como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina. Sin embargo, este nuevo escenario regulatorio llega acompañado de una paradoja: mientras aumenta la presión sobre productos legales sometidos a regulación, los mercados ilícitos de drogas y tabaco continúan creciendo en volumen, diversificación y capacidad de adaptación.

El contraste no es solo una cuestión de debate político, sino una realidad reflejada en los datos. El European Drug Report 2026 muestra una Europa con una mayor disponibilidad de sustancias ilegales y una expansión de nuevos mercados. Cerca de uno de cada diez europeos consume drogas ilegales cada año, con el cannabis como la sustancia más extendida, aunque con un incremento destacado de la cocaína, los estimulantes y las nuevas sustancias sintéticas.

El informe advierte además de que la producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos y que fenómenos como la expansión del crack en determinados entornos urbanos o la aparición de cannabinoides sintéticos evidencian la creciente complejidad del problema. Un escenario que añade presión a los sistemas sanitarios y de prevención, especialmente en un ámbito donde la capacidad de control institucional es limitada por la propia naturaleza clandestina del mercado.

En paralelo, el mercado ilegal de tabaco también ha experimentado una evolución significativa. Según el último informe de KPMG, en 2025 más del 10% de los cigarrillos consumidos en la Unión Europea procedían ya de canales ilícitos, lo que supone alrededor de 41.800 millones de unidades y una pérdida estimada de 16.700 millones de euros en ingresos fiscales.

Pero más allá del volumen, los expertos señalan un cambio profundo en el modelo. Europa ha pasado de un escenario dominado principalmente por el contrabando procedente de terceros países a otro en el que la producción clandestina se instala dentro de sus propias fronteras. Las redes ilegales han desarrollado estructuras organizadas, capacidad industrial y una logística cada vez más sofisticada.

Fábricas clandestinas

España se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esta transformación. Las operaciones policiales recientes han permitido desmantelar fábricas clandestinas con capacidad para producir cientos de miles e incluso millones de cigarrillos al día, lo que confirma que el mercado ilícito ya no depende únicamente de la entrada de producto desde fuera, sino que también se genera dentro del territorio europeo.

Esta evolución también afecta a los nuevos productos de nicotina. Aunque la regulación europea centra buena parte del debate en limitar su consumo, especialmente entre los menores, el crecimiento de canales no regulados plantea un nuevo desafío. Se estima que una parte significativa de los vapeadores comercializados en Europa procede de circuitos ilegales o no cumple plenamente con la normativa vigente.

En España, esta situación se traduce en una mayor presencia de productos fuera del control sanitario a través de bazares, establecimientos informales o plataformas digitales, lo que dificulta la supervisión y facilita el acceso de determinados grupos vulnerables.

Mercados ilegales

El escenario plantea una conclusión común: los mercados ilegales de drogas, tabaco falsificado y productos de nicotina no regulados están ganando terreno mientras aumentan su complejidad y capacidad de penetración. La limitación de la oferta legal no implica necesariamente la desaparición de la demanda, sino que puede favorecer su desplazamiento hacia espacios con menor control y mayores riesgos.

La revisión de la normativa europea abre así un debate de fondo sobre el equilibrio entre regulación y control efectivo. Mientras las instituciones intensifican las restricciones sobre productos legales y regulados, los datos muestran que los mercados ilícitos son precisamente los que concentran una mayor expansión y menor capacidad de supervisión.

La cuestión central para Europa es si la estrategia sanitaria está poniendo el foco adecuado: si la prioridad debe centrarse únicamente en restringir lo que puede controlarse o en reforzar la lucha contra aquello que crece precisamente fuera de cualquier regulación.

Porque los datos apuntan hacia una misma realidad: Europa aumenta la intervención sobre lo que puede vigilar, mientras afronta mayores dificultades para controlar aquello que opera al margen de la ley.