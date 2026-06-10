Europa intenta reventar las alternativas al cigarrillo y se temen casos de EVALI por el vapeo ilegal

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El consumo de cannabis entre adolescentes continúa en niveles elevados y evoluciona hacia formatos cada vez más atractivos para los jóvenes, como el vapeo, en un contexto en el que el debate regulatorio internacional sigue centrado principalmente en la nicotina y sus alternativas sin combustión.

Los datos oficiales en Estados Unidos reflejan la magnitud del fenómeno. En 2022, el 30,7 % de los estudiantes de último curso de secundaria había consumido cannabis en el último año, mientras que un 6,3 % reconocía un uso diario, según el CDC. La agencia sanitaria advierte de que el consumo en estas edades puede interferir en el desarrollo cerebral —que continúa hasta aproximadamente los 25 años— y se asocia a problemas de memoria, aprendizaje y atención, además de un mayor riesgo de trastornos mentales y adicción.

A esta elevada prevalencia se suma una transformación en los patrones de consumo. Un estudio publicado en el Journal of Adolescent Health constata el avance del vapeo de cannabis entre adolescentes entre 2021 y 2024. Dentro de este grupo, el uso de dispositivos con líquidos aromatizados ha pasado de ser minoritario a convertirse en mayoritario. Esta tendencia, una de las pocas en crecimiento tras la pandemia, está impulsada por la discreción de los dispositivos, su facilidad de uso y el atractivo de los sabores. Además, el vapeo puede administrar concentraciones más elevadas de THC, lo que intensifica sus efectos y potenciales riesgos en población juvenil.

EVALI: el precedente de un mercado sin control

La crisis de EVALI en Estados Unidos, que provocó miles de hospitalizaciones, se vinculó principalmente al uso de cartuchos de vapeo de cannabis adulterados en el mercado ilícito, especialmente con acetato de vitamina E. Este episodio puso de relieve los riesgos asociados no solo al producto en sí, sino también a la falta de control sobre el mercado ilegal, especialmente en su impacto sobre los jóvenes.

En paralelo, el foco regulatorio se ha situado en gran medida sobre la nicotina. Tanto en Estados Unidos como en Europa, las políticas recientes han endurecido las restricciones sobre los vapeadores con nicotina, especialmente en lo relativo a sabores y comercialización.

En este contexto, un estudio del Instituto Fraunhofer IIS estima que el 48 % del mercado de cigarrillos electrónicos en la Unión Europea es irregular (6.600 millones de euros), con previsión de crecimiento si no se adoptan medidas coordinadas. España se sitúa entre el 38 % y el 45 % de cuota ilícita: una paradoja en un país con menor consumo total, pero con un peso relevante de canales no regulados, facilitados por la venta en comercios no especializados y plataformas digitales.

Las implicaciones son múltiples: riesgos sanitarios derivados de la falta de control de los productos, mayor exposición de menores por la facilidad de acceso y un impacto fiscal ligado a un mercado paralelo fuera de supervisión.

Cannabis y vapeo: un fenómeno en expansión entre menores

Pese a ello, los datos apuntan a que el cannabis —también presente en formatos de vapeo, con sabores y altas concentraciones de THC— está consolidando su presencia entre adolescentes, evolucionando con rapidez y adaptándose a nuevos formatos de consumo. Esta realidad reabre el debate sobre si las prioridades regulatorias actuales están alineadas con los patrones reales de uso en población juvenil.

Europa y España: entre la presión sobre la nicotina y el nuevo contexto del cannabis

En Europa, la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) se centra en nuevas restricciones a los productos de nicotina, en un esfuerzo por reducir los riesgos asociados al tabaquismo, responsable de una importante carga de mortalidad evitable. Al mismo tiempo, distintos países avanzan en debates normativos en torno al cannabis.

En España, este contexto se traduce en una mayor presión regulatoria sobre las alternativas al cigarrillo, mientras el debate sobre el cannabis —incluido su uso terapéutico— gana presencia en la agenda pública y entre los jóvenes.

La necesidad de un enfoque equilibrado

En este escenario, voces como la del ex secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price, defienden una regulación más equilibrada: «Se necesita una regulación que reduzca el mercado ilegal y garantice que los productos no lleguen a menores». El planteamiento pone el foco en la protección de la población juvenil y en la reducción de los canales ilícitos, teniendo en cuenta las diferencias entre productos y niveles de riesgo.

En España, el debate político reciente apunta también al papel de los canales de acceso. De hecho, PSOE y PP han alcanzado un acuerdo inusual para reforzar la protección de los menores frente al acceso a vapeadores mediante una proposición no de ley (PNL) que propone limitar su venta —y la de productos asociados como las bolsas de nicotina— a canales autorizados como estancos y tiendas especializadas.

La iniciativa parte del diagnóstico compartido de la existencia de lagunas en la supervisión del mercado y busca mejorar la trazabilidad de los productos, cerrar vías de acceso no controladas y situar la protección de la salud pública y de los menores como eje central.

Un reto de prioridades en salud pública

Con este escenario, el debate se desplaza hacia una cuestión de fondo: cómo establecer prioridades en un entorno en el que los hábitos de consumo cambian rápidamente y surgen nuevos formatos. La evolución del cannabis entre adolescentes plantea interrogantes sobre si el foco regulatorio actual responde a los patrones más relevantes o si existe una asimetría que podría condicionar la eficacia de las políticas de salud pública en los próximos años.