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El Gobierno del Reino Unido ha anunciado una de las medidas más restrictivas del mundo en materia digital: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La norma afectará a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat o YouTube, y obligará a implantar sistemas estrictos de verificación de edad, dentro de una estrategia centrada en la protección de la salud mental y el bienestar de los menores.

La decisión responde al aumento de la preocupación social por los efectos del uso temprano y prolongado de las redes sociales, especialmente en relación con la ansiedad, el ciberacoso y la exposición a contenidos potencialmente dañinos. El Gobierno británico defiende la medida como una forma de «recuperar la infancia» y reducir la dependencia digital en edades tempranas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha informado este lunes de la prohibición del acceso a redes sociales por parte de los menores de 16 años con el objetivo de proteger la infancia en un mundo en el que «la tecnología es una intrusa en cada una de las área de la vida».

«Simplemente no puedo dejar que esto continúe más, así que vamos a hacer que los niños recuperen su infancia», ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales. «Esto supondrá un verdadero cambio para ellos a medida que aumenta la preocupación sobre su posible exposición a contenidos dañinos a través de Internet», ha advertido.

En Europa, el debate no es nuevo. Algunos países han empezado a endurecer la regulación sobre el acceso de menores a plataformas digitales, pero la medida británica va un paso más allá al plantear una prohibición generalizada por edad, algo que abre un intenso debate sobre su viabilidad y su impacto real.

En el caso de España, por el momento no existe una prohibición similar. La legislación actual establece límites de edad para el uso de redes sociales, pero su cumplimiento depende en gran medida de la verificación de los propios usuarios, lo que dificulta su aplicación real. El debate político y social sobre una regulación más estricta sigue abierto, especialmente ante el aumento del uso de pantallas en menores y la preocupación por su impacto en la salud mental.

Mientras el Reino Unido apuesta por una intervención directa y restrictiva, España se mantiene en un escenario de discusión y posibles reformas futuras, en el que se enfrentan dos ideas: la protección activa de los menores frente a los riesgos digitales y la dificultad práctica de limitar el acceso a plataformas globales.

«No se ha tomado a la ligera»

«Esto no es algo que no tenga un precio ni algo que se hace a la ligera. Pero el Gobierno siempre debe tomar decisiones, y está claro que una prohibición total es la elección correcta», ha explicado. «Los padres quieren lo mejor para sus hijos, y eso es realmente lo que implica ser padre. Y para mí, todo lo que quiero para mis hijos es que estén seguidos y que sean felices», ha afirmado.

«Creo que cuando nosotros éramos pequeños las cosas eran más fáciles. Ahora la tecnología se cuela en cada resquicio de nuestras vidas y las respuestas de los padres, tras una serie de consultas, han sido claras: afirman que sus hijos son adictos a las redes sociales, que les restan tiempo con su familia y calidad de sueño», ha explicado.

Asimismo, ha aclarado que «es un gran paso» que «no ha sido fácil tomar». «Hemos querido supervisar a fondo todas las pruebas para no tomar decisiones a la ligera a medida que la tecnología va cambiando. (…) Es justo decir que esta medida se ha topado con la resistencia de algunas de las compañías más poderosas del mundo, pero ganaremos. Nuestra postura no puede ser más clara porque esto está haciendo que nuestros hijos sean menos felices y estén menos seguros», ha señalado.