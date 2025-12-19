Ya hay fecha confirmada para la vuelta de ‘Stranger Things’ y esto es todo lo que sabemos

Los fans de la serie Stranger Things están muy nerviosos porque ya está a punto de terminar la última temporada. El pasado 27 de noviembre se estrenaron cuatro episodios de la quinta entrega y este 15 de diciembre Netflix acaba de lanzar el tráiler oficial del volumen 2 que va a constar de 3 episodios, los cuales se podrán ver a partir del próximo 26 de diciembre. Ya solo quedaría el estreno del último episodio que tendrá lugar el 1 de enero y que pondrá el broche final a esta inolvidable serie de misterio. Para ponerles ya los dientes largos a los seguidores del fenómeno Stranger Things, la plataforma de la gran N roja acaba de lanzar el tráiler oficial del volumen 2 de la última temporada de la serie y, por lo que ya hemos visto, promete desmontar todo lo que sus fieles seguidores conocen hasta ahora del misterioso Mundo del Revés.

En este impactante tráiler, que no podéis dejar de ver estos días antes de que se estrenen los tres nuevos episodios el 27 de diciembre, se muestra la continuación de la trama después de que Will Byers, papel interpretado por Noah Schnapp, descubre que tiene poderes y se une a la lucha final contra Vecna. El grupo se irá adentrando en el Mundo del Revés y allí descubrirán una realidad que no esperaban y se escuchará como dice Dustin: «todo este tiempo todo lo que asumimos del Mundo del Revés ha sido totalmente erróneo».

Está claro que al final se revelará de qué se trata este oscuro mundo o eso esperan todos los seguidores de esta serie que se están poniendo de los nervios y ya muchos no pueden aguantar más esta agobiante espera.

¿Qué va a ocurrir en los tres episodios del volumen 2 de Stranger Things?

Lo primero que si todavía no habéis visto los cuatro primeros episodios del volumen 1, debéis tener cuidado por si hay algún spoiler. Estos nuevos tres episodios que se podrán ver a partir del 29 de diciembre están ambientados en otoño de 1987 y de nuevo Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales. Los jóvenes protagonistas de esta serie solo tendrán un objetivo que es encontrar a Vecna y acabar con él.

El problema es que Vecna ha desaparecido y nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Además, para complicar más todo, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que no tiene más remedio que esconderse de nuevo.

Cuando se va acercando la fecha del aniversario de la desaparición de Will, resurge uno de los problemas del grupo ya que la batalla final está a punto de empezar. Todos juntos tendrán que enfrentarse de nuevo a una oscuridad todavía más poderosa a la que habían conocido.

El reparto de la quinta y última temporada

Esta temporada final cuenta con los protagonistas habituales de esta serie de ciencia ficción como los actores Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington) y Maya Hawke (Robin Buckley), entre otros.

Además en esta última temporada participan nuevos actores como Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay).

Esta serie creada por los hermanos Duffer y producida por Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial y es la apuesta de Netflix para el fin de año. Aunque sus fans seguro que van a sentir que la serie termine ya os podemos confirmar que esta original historia no va a terminar con estos cuatro últimos episodios de la temporada final.

Los hermanos Duffer ya tienen nuevos proyectos relacionados con el universo Stranger Things, aunque todavía no hay mucha información sobre ellos. El que parece que está más avanzado es la serie animada Stranger Things: Tales From ’85, ambientada en el mismo universo, aunque según sus creadores será un proyecto independiente en tono y estilo.

Por ahora sus seguidores se tendrán que concentrar en disfrutar los nuevos cuatro episodios de la última temporada de la serie que cuentan con una duración de más de dos horas y que prometen un final a la altura de este fenómeno mediático que ha triunfado a nivel mundial.