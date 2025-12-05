Ya en cines: ‘Valor sentimental’ es la gran apuesta autoral del fin de semana

Una semana después del éxito en la taquilla mundial de Zootrópolis 2, la cartelera trae otra ronda de novedades en la recta final de los estrenos del año. Porque aunque los principales ejecutivos de Hollywood están esperando con ansias conocer los primeros resultados que obtendrá Avatar: Fuego y ceniza el próximo 19 de diciembre, hoy los principales largometrajes que debutan en nuestros cines llegan cargados de sustos, amor y en general, unas grandes dosis de entretenimiento de calidad. Eso sí, la gran pieza autoral imperdible no es otra que Valor sentimental, la cinta noruega de Joachim Trier que de seguro, va a dar mucho que hablar en los próximos premios Oscar 2025.

Los estrenos más relevantes de la cartelera

‘Five Nights at Freddy’s 2’

El mercado de la exhibición no pasa por su mejor momento. Sin embargo, Five Nights at Freddy’s 2 representa las dos tendencias que sí han sabido capitalizar la atención de los espectadores en las salas: el terror y los videojuegos. Un año después de la pesadilla sobrenatural de la pizzería de Freddy Fazbear, los sucesos vividos por el ex guarda de seguridad Mike han cobrado un cariz de leyenda popular a la que rendirle culto. Oficializando así el primer «Faszfest». Cuando los horribles animatrónicos cobren vida de nuevo, no habrá lugar para esconderse.

Reparto: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Freddy Carter, Theodus Crane y Wayme Knight, entre otros

Te gustará sí…adoras las historias de sustos y aventuras

‘Golpes’

Rafael Cobos, guionista de Modelo 77 o Los Tigres, debuta en la dirección fílmica con este thriller quinqui producido por Vaca Films. La trama sigue a un ex convicto que acaba de salir de prisión en la España de los años 80. Quiere dejar su vida atrás, pero para ello necesita dinero y así, reúne a su antigua banda. El principal problema es que la policía le ha encargado el caso a Sabino, su propio hermano.

Reparto: Luis Tosar, Jesús Carroza, Teresa Garzón, Cristina Alcázar, Carlos Bernardino y Cristalino

Te gustará sí…te apasiona el cine criminal y disfrutaste con títulos como Las leyes de la frontera

‘Eternity’

Cuando creíamos que Materialistas iba a ser el único drama romántico de A24 este año, Eternity ha irrumpido con una apuesta original y repleta de caras conocidas. En el más allá, las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad. Pero Joan enfrenta una compleja decisión. Permanecer junto al hombre que la acompañó durante más años o estar al lado de su primer amor, el cual murió joven y que ha estado décadas esperando su llegada.

Reparto: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, John Early, Da’Vine Joy Randolph y Betty Buckley

Te gustará sí…te encantan las apuestas originales y el cine independiente

‘Valor sentimental’

Es el estreno más llamativo del fin de semana. Si todo evoluciona como se espera, Valor sentimental será una de las grandes favoritas en la próxima alfombra roja. Ganadora del premio de jurado de Cannes, el filme nos pone en la piel de dos hermanas que deben enfrentarse al regreso a casa de su padre, tras el reciente fallecimiento de su madre. Él es un reconocido cineasta de éxito otrora que tiene entre manos, un nuevo largometraje con tintes biográficos.

Reparto: Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lileaas, Cory Michael Smith y Catherine Cohen

Te gustará sí…te apasiona el cine de Ingmar Bergman y los melodramas europeos

‘Me has robado el corazón’

No posee la sutiliza de Valor sentimental, pero el cine español también tiene sus apuestas comerciales. Me has robado el corazón es una road movie en el que un joven ingeniero engaña a una chica en una app de citas para huir juntos a Galicia, después de robar un banco en Madrid.