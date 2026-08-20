Curiosidades

Dejar pulsado el botón 0 en el mando del televisor durante 3 segundos: por qué hacerlo y para qué sirve

Eso permite que los contenidos y los dispositivos que más se utilizan estén más a mano sin tener que buscarlos cada vez dentro de los distintos menús del televisor

La frase del día que aplican las personas más felices: "El secreto de la felicidad y la cúspide del arte consiste en vivir como todos los demás, sin ser como nadie más"

Los albañiles coinciden: mezclar cemento con cola blanca es el mejor truco para lograr un acabado perfecto

Pablo Neruda, poeta y premio Nobel de Literatura: "El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él"

cambios Netflix
Ángel Pérez
  • Ángel Pérez
  • Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.

El mando de la televisión es uno de los aparatos más conocidos por todos, pero tiene una función poco conocida y muy útil. Esa finalidad permite acceder rápidamente a aplicaciones, canales y dispositivos conectados. Para poder activarla, solo hay que mantener presionado durante tres segundos el número 0.

En las televisiones LG con webOS y Magic Remote, al mantener apretado el 0 durante tres segundos, se abre el menú de Acceso Rápido. Desde ahí, se pueden consultar y administrar los accesos directos asignados del uno al ocho. Por ejemplo, es factible vincular una tecla del mando a Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video, un canal de televisión o una entrada HDMI.

Esta función permite recordar los accesos asignados, reconfigurar de forma masiva la televisión y actualizar las plataformas y dispositivos. Eso permite que los contenidos y los dispositivos que más se utilizan estén más a mano sin tener que buscarlos cada vez dentro de los distintos menús del televisor. El número 9 no se puede asignar a nada, al estar reservado para funciones de asistencia.

El increíble truco viral para desbloquear todo el potencial de tu Smart TV.
Pareja come palomitas y utiliza el mando de la televisión.

Configurar accesos rápidos

Esta función permite crear un acceso directo de manera directa desde la entrada o la aplicación. Para ello, hay que entrar en la aplicación elegida o seleccionar la entrada HDMI correspondiente. Posteriormente, hay que mantener presionado durante tres segundos uno de los números entre el 1 y el 8. Una vez guardado, solo hay que mantener presionado ese dígito durante un segundo para abrir la aplicación.

La tecla del 0 resulta útil para revisar qué tiene asignado cada número y modificar los accesos si es necesario, y permite configurarlos sin tener que hacerlo por separado. Esa función aparece en determinados modelos de LG con webOS y Magic Remote, por lo que las opciones pueden variar en función de la televisión y del sistema.

Lo último en Curiosidades

Últimas noticias