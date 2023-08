Esta es la razón por la que España es de los pocos países de Europa que usa persianas

Si hay algo que realmente llama la atención a los extranjeros cuando llegan a España son las persianas. En buena parte de Europa hace mucho que dejaron de utilizarse en las casas. Sin embargo, para nosotros forman parte de nuestra vida y las consideramos algo imprescindible no solo porque nuestro país sea uno de los que más horas de luz tiene al año, sino también por nuestra mentalidad.

Cuando viajamos a algún país de Centroeuropa, lo primero que podemos observar es que los vecinos no son celosos de su intimidad. No solo no hay persianas, sino que tampoco hay cortinas, algo impensable en España. Pero, ¿a qué se debe esto?

La razón por la que solo hay persianas en España

La holandesa Caroline Jurgens explica «es como si los españoles tuvieran miedo a la luz». Pero la razón por la que hay persianas en todas las cosas es otra: «Aquí existen aún costumbres de la cultura árabe muy enraizadas, de vivir para dentro de la casa y tener lo bonito en el interior, como los patios, y mirar a través de las celosías».

Una forma de concebir el hogar completamente opuesta con la que tienen los países protestantes de Europa, que beben del calvinismo. Para ellos, «no tener persianas (o las cortinas abiertas) busca la intención de compartir información, de decir que no tenemos nada que esconder», según explica la especialista a ‘El País’.

Por su parte, el sociólogo Juan Carlos Barajas, autor de la web de divulgación Sociología Divertida, señala que «en España se está más en la calle, se conoce más al vecino. De esa mayor convivencia se deriva un gran interés por conocer la vida ajena y un menor interés en que los demás conozcan la propia; por lo tanto hay que colocar barreras».

Y añade: «Tienes que disponer de un interruptor, persianas y cortinas que desconecten tu casa del exterior para hacer lo que los demás no quieres que vean».

Por lo tanto, son varias las razones que explican por qué las persianas solo existen en España:

La cultura árabe ha dejado una profunda huella en la arquitectura, y la vivienda se sigue viendo desde el interior.

Aunque los españoles tenemos un carácter abierto y nos gusta socializar, esto solo es de puertas para fuera, en la calle. La vivienda es nuestro lugar íntimo.

Cabe señalar que las persianas mejoran el aislamiento tanto térmico como acústico de los hogares.