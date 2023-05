Los países de Europa que menos se duchan: la posición de España nadie la esperaba

Todos sabemos que la higiene es importante, si bien los expertos no se ponen de acuerdo sobre si las personas debemos ducharnos todos los días. Sea como sea, ahora las redes se han hecho eco de un ranking en el que se da a conocer cuáles son los países de Europa donde sus ciudadanos se duchan menos. España no queda nada mal.

Esta información se debe al usuario de Twitter Xavi Ruiz (@xruiztru), quien compartió en su perfil una foto de un mapa, con fuente de Wikipedia y convertido en mapa por Geomapped.

Los países europeos donde sus ciudadanos se duchan más

En el primer puesto de este ranking está Italia, donde más de un 95% de la población dice ducharse a diario. Son entonces, y a tenor de esta fuente, los más limpios de Europa.

Luego está Portugal, que ocupa la segunda posición, siendo el porcentaje de habitantes que afirman que se duchan cada día del 85 al 94%, es decir, bastante alto.

¿Y España? Según tal ranking, nuestro país ocupa la tercera posición junto a Grecia. Así el porcentaje de ciudadanos que pasa por la ducha todos los días se sitúa entre el 75% y el 84%. El mismo que en Grecia.

Tras estos países, curiosamente todos ubicados en el sur de Europa, están Bélgica, Dinamarca, Turquía, Bulgaria y Rumanía, que poseen porcentajes de entre el 65% y el 74%, respecto a las personas que dicen ser más limpios.

Estos son los países que menos se duchan

Aunque no hay que destacarlos como menos limpios, sí comparados con los países anteriores, hay que resaltar que Francia cuenta con un porcentaje de personas que se duchan a diario por debajo del 65%. También tienen esta posición Alemania, Reino Unido y otros que se sitúan, justamente, en el norte del continente.

En este ranking no se han analizado todos los países porque hay algunos que no dan o no se dispone de tales datos, quedando fuera de tal información.

Estos datos han sido compartidos por muchos usuarios y ello ha generado cantidad de comentarios en la red. El hecho de que la mayor parte de los países del sur de Europa acaben siendo los más limpios puede tener varias interpretaciones, algunas de ellas se deben a que aquí suele hacer más calor que en otros países del norte y por estos sus habitantes pasan más por el baño. Especialmente en aquellos meses mucho más calurosos.