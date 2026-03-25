Ni La Finca ni Las Rozas: el lujoso barrio de Madrid en el que vive Emma García

Emma García es la protagonista de nuestra noticia. A pesar de ser la estrella de programas tan emblemáticos como ‘A tu lado’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y ‘Fiesta’ en Telecinco, la periodista vasca mantiene un equilibrio entre su exposición mediática y la tranquilidad de su hogar. Ahora se ha revelado que reside en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, pero ni en La Finca ni en Las Rozas: su residencia se encuentra en La Moraleja, una urbanización de lujo situada al norte de la capital.

Lejos del bullicio de la ciudad, Emma García comparte un impresionante hogar con su marido y su hija Uxue. La Moraleja, conocida por ser el hogar de numerosas personalidades del mundo empresarial, deportivo y del entretenimiento, ofrece la combinación perfecta de privacidad, naturaleza y lujo. Esta exclusiva zona cuenta con amplias avenidas rodeadas de vegetación, seguridad privada y un entorno que prioriza la tranquilidad de sus residentes. No podemos olvidar que allí viven rostros tan emblemáticos como Ana Obregón, de hecho el padre de la artista es uno de los fundadores de este recinto.

Ni La Finca ni Las Rozas: aquí vive Emma García

Esta elección no es fruto de la casualidad. Emma ha manifestado más de una vez su preferencia por mantener su vida familiar alejada de los focos, una filosofía que parece haberse plasmado en la elección de su hogar. La casa refleja el equilibrio entre funcionalidad y diseño, con espacios abiertos que maximizan la entrada de luz natural y una decoración que combina elegancia y modernidad. A pesar de ser muy discreta, Emma ha compartido algunas pinceladas de su nuevo hogar.

Desde el momento en que se atraviesa la puerta principal de la casa, se percibe la atención al detalle y el buen gusto de Emma García. La entrada cuenta con una sofisticada combinación de elementos en madera y espejos, que crean una sensación de amplitud. Este recibidor, presidido por dos butacas en tonos crudos y una alfombra de estampado geométrico, da la bienvenida a un interior que sorprende por su coherencia estética.

Así es el interior de la casa de Emma García

El salón, uno de los espacios centrales de la casa, es un lugar amplio y lleno de luz, gracias a los ventanales que conectan directamente con el jardín. En este espacio, predominan los colores neutros, como el blanco del sofá principal, que se complementa con detalles más atrevidos, como una butaca en un vibrante tono violeta y una alfombra multicolor que aporta un toque de dinamismo.

La modernidad también está presente en el diseño del comedor, que se encuentra integrado al salón pero separado visualmente por un mueble que combina mármol negro y lamas metalizadas. La mesa principal, fabricada en mármol negro, está rodeada de sillas de terciopelo en un elegante color turquesa, creando un ambiente sofisticado y acogedor.

La cocina de Emma García es un ejemplo de cómo combinar estilo y funcionalidad. Con una gran isla central de mármol negro y muebles de madera oscura, este espacio está equipado con los últimos avances tecnológicos, incluidos electrodomésticos de alta gama y una televisión de plasma. La iluminación, cuidadosamente diseñada, resalta los acabados y crea un ambiente cálido.

Emma es una de las presentadoras más profesionales de Telecinco. El orden es su seña de identidad y eso se ve tanto en su trabajo como en su domicilio.

La parte más privada de la vivienda

El dormitorio principal sigue la línea minimalista y moderna del resto de la vivienda. Predomina el blanco, con sutiles toques étnicos en los textiles y elementos decorativos. Además, Emma cuenta con un vestidor amplio, equipado con estanterías, cajones y compartimentos diseñados para mantener todo en orden, desde prendas hasta calzado.

Uno de los rincones más especiales es el espacio de lectura que Emma ha creado dentro de su dormitorio. Este rincón cuenta con un cómodo sillón orejero, una lámpara de pie con luz cálida y una imponente obra de arte circular en azul eléctrico que aporta un toque de carácter al espacio. Todo está estudiado y es fruto de un trabajo muy delicado.

El jardín de la vivienda no se queda atrás en cuanto a diseño y funcionalidad. Con un césped perfectamente cuidado, una piscina privada y varias zonas de descanso, este espacio exterior se convierte en el lugar ideal para disfrutar del buen tiempo en familia. Además, las altas vallas y la vegetación perimetral garantizan la privacidad de la familia, un aspecto fundamental para Emma.

La Moraleja, un oasis en Madrid

La elección de La Moraleja como su lugar de residencia refleja la importancia que Emma García da a mantener un equilibrio entre su ajetreada vida profesional y su vida personal. Alejada del ruido, la presentadora encuentra en su hogar un refugio donde recargar energías y disfrutar de los pequeños momentos con su familia.

Emma, quien recientemente ha compartido en una entrevista sus reflexiones sobre la maternidad, el estrés laboral y los desafíos de su carrera, demuestra que el éxito no solo se mide en términos profesionales. Según ha contado en ‘Lecturas’, en su momento acordó con su marido no tener más hijos y también llegaron a un acuerdo para que Aitor Senar, el padre de familia, siempre esté lejos del foco.