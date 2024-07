‘Lazos de sangre’ recuerda que Carmina Ordóñez ‘anunció’ su propia muerte antes de producirse

Carmina Ordóñez sigue siendo 20 años después de su muerte uno de los grandes iconos del mundo del corazón gracias a la gran huella que dejó. Lazos de sangre le ha dedicado un programa, tanto a ella como a su familia, para recordar la leyenda negra que les ha golpeado durante años y que sus hijos sufren desde entonces.

El 23 de julio del año 2004 su amiga Eva encontró su cuerpo sin vida en la bañera de su casa en Madrid, donde llegó después de horas sin saber nada de ella y sin contestar a sus llamadas y mensajes. El aquel momento su muerte estuvo llena de preguntas y rumores, aunque todo apuntaba a sus adicciones, algo que sus hijos han querido aclarar y desmentir con el paso de los años.

Después de que durante años fuese una de las mujeres más famosas de España, su familia quiso mantener en secreto el motivo y todo lo que rodeó a su muerte, aunque años más tarde se sabe que tuvo que ver con las pastillas para dormir que tomaba. El que estuvo más cerca de aquello fue Julián Contreras, el más pequeño de sus tres hijos, que vivía todavía con ella.

Pese a que Francisco fue el que durante años trató de ayudarla ingresándola en centro de rehabilitación y desintoxicación, no pudo hacer nada para evitar el trágico final. Julián ha sido uno de los que ha pasado por el programa de TVE para dar más detalles de lo que le ocurrió a su madre.

«Socialmente es más llamativo, y parece más exótico, si vinculamos los problemas a ciertas drogodependencias o a ciertos consumos. Pero en este caso no fue la base del problema, ni muchísimo menos. Era uno de los adheridos pero no era el origen, para nada», así descartaba a las drogas como culpables.

«El origen son otras moléculas que nos venden legalmente en una farmacia y que tienen un riesgo muy elevado sin control y sin supervisión médica», dejando claro que fueron los medicamentos para ayudarla a conciliar el sueño los que provocaron su final repentino.

Carmina Ordóñez anunció su muerte a sus más queridos

La ex de Paquirri tenía muy claro que vivir tan intensamente le daría muchos problemas, tantos que incluso sabía que la muerte le llegaría antes de tiempo. Sorprende saber que a sus amigos y familiares llegó a darles una fecha límite y les anunció su final.

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha recordado ante las cámaras de Lazos de Sangre el presagio que siempre tuvo. «Carmen Ordóñez vivió siempre siendo muy consciente de que el estilo de vida que llevaba tenía una fecha de caducidad. Ella decía que no quería ni cumplir los 50 años y se murió a los 49», asegura.

«Yo, con lo que me quiero quedar de la muerte de Carmina Ordóñez, es con que sus hijos se pusieron firmes y decidieron no hacer pública la autopsia, el informe de la autopsia. Aunque se intentó comercializar este informe, de alguna forma no se hizo público. Era lo único que se guardó de la intimidad de Carmen Ordóñez, el motivo de su muerte», ha destacado Isabel González, una de las colaboradoras del programa de TVE.