Mezclar crema Nivea de lata azul con vinagre: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Se ha vuelto popular en las últimas semanas una mezcla que promete atenuar manchas oscuras, suavizar arrugas profundas, limpiar poros y rejuvenecer el rostro. La doctora Tailen Rosales ha sido una de las artífices en poner de moda este remedio casero de mezclar crema Nivea y vinagre; es conocida por compartir consejos de belleza y salud en sus propias redes sociales. Sin embargo, muchos profesionales de la salud dermatológica y farmacéutica lo desaconsejan.

Para este remedio, y tal y como cuenta la doctora, se debe echar una cucharada de vinagre de manzana a un envase de 56 gramos de crema Nivea y aplicar la preparación sobre el rostro durante la noche. Este remedio está dirigido especialmente a mujeres de avanzada edad, debido a que la piel puede volverse más fina y seca con los años.

¿Para qué sirve mezclar vinagre y Nivea?

Según el consejo difundido por Tailen Rosales, la mezcla tiene como objetivo hidratar la piel, mejorar los poros y suavizar arrugas. La propuesta se basa en combinar el efecto emoliente de la crema con las propiedades ácidas atribuidas al vinagre de manzana.

La crema Nivea por sí sola ayuda a suavizar la piel y reducir la pérdida de agua gracias a sus ingredientes emolientes. Este efecto crea una sensación momentánea de más flexibilidad y luminosidad. Por otro lado, está el vinagre de manzana, que es rico en ácido acético. Aun así, esto no le convierte en un exfoliante facial seguro.

¿Por qué no recomiendan la mezcla de vinagre y Nivea?

Profesionales del sector de la dermatología y farmacología han considerado esta mezcla como ‘un atentado para la piel’. Expertos como la farmacéutica Marta Ortega han sido claros en el porqué de esta catalogación.

Su argumentación se basa en que el vinagre es extremadamente ácido. Aplicarlo de forma continua alterará el pH natural de la piel y rompe la barrera protectora de esta, provocando irritación, descamación, enrojecimiento y quemaduras químicas.

A esto se le añade que la mezcla del vinagre provoca que la crema Nivea pierda sus propiedades hidratantes. La crema es una emulsión de agua en aceite muy estable y densa, que al recibir el vinagre rompe su formulación cosmética. Además, Ortega recalca que los aparentes beneficios carecen de evidencias científicas.