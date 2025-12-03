La OCU lo ha confirmado y es oficial: ésta es la distancia a la que debemos ver la televisión

En los últimos años, las pantallas han experimentado una evolución significativa, con mayores resoluciones y la posibilidad de acceder a multitud de servicios de streaming. Sin embargo, junto con la mejora tecnológica han surgido nuevas consideraciones sobre cómo disfrutar de los programas, series o películas sin comprometer la salud visual. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio para determinar a qué distancia debemos ver la televisión.

El estudio de la OCU se realizó con un grupo de 25 personas, compuesto por hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 17 y 65 años. Los investigadores instalaron tres televisores con resolución 4K y características técnicas muy similares, pero de distinto tamaño: 43″, 55″ y 65″. El entorno de prueba replicaba las condiciones de luz ambiental y espacio a los de un salón promedio. Cada participante debía decidir dónde colocar la butaca para ver la televisión, señalando la distancia que consideraba mínima, máxima y óptima.

El estudio de la OCU sobre la distancia a la que debemos ver la televisión

Los resultados del estudio muestran que el rango de distancia aceptable para ver televisión varía entre 2,1 y 2,5 veces la diagonal de la pantalla. No obstante, los investigadores detectaron diferencias significativas entre hombres y mujeres. «Las mujeres tienden a preferir una distancia ligeramente mayor. En concreto, la distancia ideal para ellas se sitúa entre 2,4 y 2,6 veces la diagonal de pantalla del televisor, mientras que ellos prefieren una distancia menor cercana a 2 veces la diagonal. Dicho de otra manera, para una misma distancia, ellos prefieren una pantalla más grande».

En términos generales, la OCU concluye que la distancia ideal de visión se sitúa en torno a 2,3 veces la diagonal de la pantalla, independientemente del tamaño del televisor. «Para un uso compartido lo más recomendable es tomar como referencia la distancia ideal indicada y ajustar con un margen de unos 40 centímetros», según las preferencias personales.

Otro aspecto relevante que aborda el estudio es la resolución. Con el auge de los televisores 4K, surge la duda de si la alta definición requiere sentarse más cerca para percibir mejor los detalles. La OCU comparó la experiencia de visionado con televisores Full HD y 4K, utilizando imágenes de ultra alta definición y midiendo la distancia mínima, máxima y óptima que cada participante consideraba adecuada.

«Para ello, conectamos los televisores vía HDMI a un reproductor Full HD y a otro UHD. Se seleccionó una película en 4K de ultra alta definición con diferentes tipos de escenas, con rápidos cambios de secuencias, escenas lentas o sin movimiento. A las personas que colaboraron se les mostraron las mismas imágenes en Full HD y en UHD sin que supieran qué televisor reproducía las imágenes. La tarea de los participantes consistía en encontrar la distancia óptima de visionado, acercando o alejando la butaca y definir además las distancias mínima y máxima aceptables para ver las imágenes.

Cada usuario realizo este proceso dos veces con cada uno de los tres televisores, tanto con imágenes UHD como con imágenes Full HD. La prueba terminaba cuando, tras iniciar la secuencia de imágenes, el usuario detenía la película al haber definido las distancias requeridas. El tiempo medio fue de unos 30 minutos.En términos generales podemos señalar que para el mismo tamaño de pantalla, la diferencia entre las distancias para imágenes 4K y Full HD eran mínimas: 2,5% para 40″, 3,5% para 48″ y 5,5% para 55″. Lo mismo ocurría con el rango considerado aceptable (distancia mínima y distancia máxima), pues las diferencias en todos los casos no superaron el 5,5%».

Respecto a la percepción de detalles, aproximadamente un 40 % de los participantes percibió más matices y definición en las imágenes de los televisores 4K, mientras que un porcentaje similar no notó diferencias apreciables. Sólo un 12 % indicó que percibía más detalles en Full HD.

Guía de compra

Elegir el televisor adecuado es una decisión importante, así que conviene tener claras las características esenciales antes de comprar.