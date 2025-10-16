PSOE y Compromís rechazan reclamar a Sánchez para Valencia obras que eviten catástrofes como la DANA

El PSPV de Diana Morant y la coalición nacionalista Compromís han votado en contra este jueves en el Pleno de las Cortes Valencianas de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada y portavoz de Agua del Grupo Popular en la Cámara, María Gómez, que reclamaba al Gobierno de Pedro Sánchez «llevar a cabo todas las infraestructuras hídricas antirriadas necesarias en ríos, barrancos y ramblas (…) para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante fenómenos de lluvias extremas».

La negativa de los socialistas valencianos de Diana Morant y Compromís a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez esas obras para evitar catástrofes ante la posibilidad de futuras inundaciones se produce a pesar de que la mayor parte de esas infraestructuras están contempladas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones de las confederaciones hidrográficas «sin que hayan sido ejecutadas», como ha destacado María Gómez.

Además, la iniciativa del PP rechazada por los socialistas valencianos y Compromís incluye reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez «proceder a la limpieza urgente y el mantenimiento de todos los cauces de los ríos, barrancos y ramblas a través de la Confederaciones Hidrográficas competentes» en la materia. En este caso, el Júcar y el Segura. Y que se agilizaran las concesiones para que los municipios puedan efectuar la limpieza de cauces en su entorno urbano.

Hay que recordar que la falta de limpieza de cauces por la inacción de las confederaciones hidrográficas ha obligado ya actuar a dos de los ayuntamientos más importantes de la Comunidad Valenciana: Valencia y Elche.

María Gómez es alcaldesa del municipio de Almoradí. Esa localidad es una de las que sufrió las devastadoras consecuencias de la DANA de 2019 en la comarca de la Vega Baja, en Alicante. En su intervención este jueves en las Corytes Valencianas, Gómez ha explicado que existen numerosos proyectos de defensa contra las inundaciones identificados y aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y algunos validados por el Consejo de Ministros, que siguen sin ejecutarse. Por ello, ha lamentado que PSOE y Compromís se hayan negado a apoyar una iniciativa que pedía, precisamente, instar al Gobierno a ejecutar esas infraestructuras, «imprescindibles para la seguridad de los ciudadanos».