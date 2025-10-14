Sánchez lleva 11 meses sin responder al plan de Mazón para evitar inundaciones como las de Alice

El 7 de noviembre de 2024, sólo nueve días después de las inundaciones de la mortífera DANA del 29 de octubre de ese año, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón presentó al de Sánchez un documento de 17 páginas de enorme importancia: el plan estructural frente a inundaciones como las producida por aquella DANA o como las que ahora amenazaba la DANA Alice. A fecha 14 de octubre de este 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado el visto bueno a ese plan. Ni lo ha rechazado. Sencillamente, no ha contestado. Y ello, a pesar de que en aquella reunión, el Ministerio de Transicicón Ecológica se comprometió a estudiar el documento. Y, ambos equipos, se emplazaron a nuevas reuniones.

El plan del Gobierno de Carlos Mazón requería de una inversión de 2.390 millones de euros. A razón de unos 500 millones anuales durante cinco años. Fue entregado en mano por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en presencia, entre otros, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la sede de la propia Confederación.

De esa reunión es la imagen que ilustra esta información. Y en la que aparecen el citado Miguel Barrachina, la directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti; Hugo Morán y Miguel Polo, entre otros.

La Generalitat Valenciana preveía que Hugo Morán debía entregar ese plan a la entonces ministra de Transición Hidrológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Y que el Ministerio haría llegar el documento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que este decidiera y se establecieran las condiciones de aquel plan. Pero, desde entonces, no ha habido respuesta.

El citado plan no es el mismo que las obras de infraestructura anunciadas por el Gobierno de España, por valor de 500 millones, tal como han confirmado fuentes de la Generalitat Valenciana a OKDIARIO. La diferencia es simple: esta última iniciativa sólo cuantificaba las reparaciones de los daños producidos por la DANA del 29 de octubre de 2024. Lo que Barrachina entregó a Morán aquel 7 de noviembre era otra cosa: se trataba de un plan para que no volvieran a repetirse las avenidas de agua que marcaron aquel trágico 29 de octubre.

Sólo mes y medio después de enviar el plan contra inundaciones del Gobierno valenciano al de España, el 19 de diciembre, el Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, y la directora general de Agua y Desarrollo Rural, la oriolana Sabina Goretti, participaron en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), órgano dependiente del Ministerio.

Y su sorpresa fue que comprobaron que la planificación de obras de este organismo, a pesar de la DANA, demostraba «que solo se va a parchear con la reparación de lo que ya existía, mientras que no se ha planificado ninguna obra nueva que refuerce y modernice estas infraestructuras».

Entre las medidas que planteaba el Gobierno de Mazón en aquel plan se hallaba la modernización e implementación de nuevos modelos predictivos, el establecimiento de un sistema de alarmas en los cauces con impacto urbano y diversas medidas estructurales. La Consellería de Agricultura propuso también al Ministerio la creación de una unidad para la simplificación y activación de actuaciones para la prevención del riesgo de inundación, entre otras cuestiones.