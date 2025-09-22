El presidente del Gobierno valenciano, el popular Carlos Mazón ha destacado este lunes la reconstrucción «en tiempo récord» y «a pulmón», o, lo que es lo mismo, sin ayudas del Gobierno de Sánchez y exclusivamente con fondos propios de la Generalitat Valenciana, de las infraestructuras viarias y ferroviarias que asoló la DANA el 29 de octubre de 2024. Ese titánico esfuerzo, es lo que ha permitido recuperar la movilidad en las zonas afectadas por la riada de la provincia de Valencia.

Carlos Mazón se ha expresado así en el acto del Día de la Movilidad de entrega de premios a empresas y entidades que han trabajado para restablecimiento de las vías de comunicación, algo de lo que Mazón hizo desde el primer minuto, una prioridad «absoluta» de su Gobierno. Pero, la agilidad en las tareas de reconstrucción de Mazón y su Gobierno contrasta con la gran cantidad de obras pendientes que, aún a día de hoy, restan por parte del Gobierno de España. Y no sólo en la provincia de Valencia, sino también en Alicante y Castellón.

En el caso del acto presidido este lunes por Mazón, el presidente de la Generalitat ha agradecido la colaboración entre los técnicos de la Administración valenciana y los profesionales de las empresas «para reconstruir la movilidad con las mejores condiciones de seguridad y mayores garantías de futuro».

Además, Carlos Mazón ha destacado también los 140 millones de euros invertidos para recuperar en 8 meses el servicio de Metrovalencia, inicialmente previsto en cerca de 30 meses, dos años y medio. Y la inversión de 125 millones de euros para rehabilitar carreteras autonómicas y municipales. Todo ello, con un esfuerzo «titánico» de la Comunidad «peor financiada de España, como ha destacado también Mazón.

Frente a la agilidad en la tarea de la reconstrucción del Consell de Mazón, visibilizada este lunes en la entrega de premios del Día de la Movilidad, el Gobierno de Sánchez sigue con varias obras pendientes de otra DANA. En concreto, la que en 2019 asoló la comarca de la Vega Baja, en Alicante. Pero también, en Castellón, como le ha reclamado también la presidenta de la Diputación de esta última provincia, Marta Barrachina.

En lo concerniente a Alicante, Ana Serna, secretaria general del PP en esa provincia, vicepresidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de uno de los municipios de la comarca, el de Albatera, ha denunciado que Sánchez sigue sin hacer las obras antirriada después de seis años de aquel suceso (2019).

Por su parte, la coordinadora de los populares en esa misma comarca y alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que preside Miguel Polo, que acelere las obras de encauzamiento de la Rambla de Abanilla, por el riesgo de inundación de la huerta de la zona. Y la ejecución de la presa de Tabala. Ambas infraestructuras fueron comprometidas por el Gobierno de Sánchez tras la riada de 2019, a través del Ministerio de Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Ribera. Siguen sin estar hechas.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha solicitado una reunión con la actual ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para garantizar los planes aprobados con inversiones que eviten inundaciones. Barrachina, además, ha movilizado a los alcaldes y portavoces de los municipios afectados por la falta de ejecución de las infraestructuras previstas en el plan de gestión de riesgos de inundación de la demarcación del Júcar.

En la provincia de Valencia, el Ayuntamiento de la propia capital, que dirige María José Catala, ha tenido que asumir la limpieza de una parte del cauce del Turia ante la inacción de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mientras, en varias de las localidades de la zona cero de la DANA viven alarmadas porque las infraestructuras que toca reparar al Gobierno central no toman velocidad.