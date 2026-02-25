La izquierda que pide el acta de Mazón sostuvo a Oltra hasta que ella renunció tras ser imputada

PSOE y Compromís las dos formaciones que reclaman el acta de Carlos Mazón tras presentar la juez que instruye el caso de la DANA exposición razonada contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), son las mismas formaciones políticas que sostuvieron como vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y diputada en las Cortes Valencianas a la entonces líder de Compromís, Mónica Oltra desde que el 1 de abril de 2022, el titular de Instrucción 15 de Valencia presentó también exposición razonada ante el TSJCV para imputarla en el caso del encubrimiento de los abusos de quien había sido su marido a una menor tutelada, hasta que el 22 de junio del mismo año el Alto Tribunal valenciano la imputó. Fue, en ese momento, cuando ella renunció.

La izquierda valenciana ha vuelto a mostrar el doble rasero que mantiene respecto a las peticiones de dimisión y entrega del acta como diputados en función de que el afectado sea de un partido político afecto Gobierno o contrario al Ejecutivo. Ahora, tanto PSOE como Compromís han reclamado el acta como diputado autonómico del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

En concreto, la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, ha pedido este miércoles al PP que le reclame el acta de diputado a Carlos Mazón. Cosa que ha hecho, también, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, quien ha criticado siga siendo diputado tras la presentación de la citada exposición razonada por parte de la juez.

Pero esa no fue la reacción cuando la presentación de una exposición razonada afectó a un alto cargo de la izquierda. En concreto, el titular de Instrucción 15 de Valencia solicitó el 1 de abril de 2022 al TSJCV la imputación de Mónica Oltra. Consideraba el instructor que no era posible progresar en la investigación sin que Oltra fuera oída en calidad de investigada. Y ello, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las acusaciones y de las defensas.

Sin embargo, no fue hasta 77 días después, el 16 de junio de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió imputar a Mónica Oltra, por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada. Y, después de aquello, aún transcurrieron otros cinco días hasta que el 21 de junio de aquel mismo 2022 Mónica Oltra decidió dimitir de todos sus cargos. Entonces, sí, cuando la coalición nacionalista había convocado una reunión para tomar una decisión con respecto a ella.

Se da la circunstancia de que el 30 de junio de 2022, casi 10 días después de la renuncia de Mónica Oltra, en las Cortes Valencianas, el hoy Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y entonces conseller en el Gobierno de Ximo Puig, Arcadi España, pidió «agradecimiento, reconocimiento y respeto» para Mónica Oltra.

Antes, el 18 de junio de aquel mismo año, Mónica Oltra participó en una fiesta de Compromis bajo el eslogan Somos muy de Mónica. En ese acto, Joan Baldoví, cerró filas en torno a la que aún era vicepresidenta de Ximo Puig con un potente discurso que enardeció a los asistentes del mitin. «Si tocan a una, nos tocan a todos. Si atacan despiadadamente a una, atacan a todos», aseguró.