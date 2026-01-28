‘La Reina del Flow 3’: se confirma la fecha en la que saldrán los nuevos capítulos de la temporada 3

El mes de enero nos ha traído muchas alegrías a nivel audiovisual, de eso no cabe duda. De hecho, una de las más esperadas ha sido La Reina del Flow 3. La popular producción colombiana se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años. Un éxito sin precedentes que ha cruzado fronteras y ha conquistado a la audiencia de numerosos países con su historia. Pues, la trama que envuelve la vida de Charly Flow y Yeimy Montoya no ha dejado indiferente a nadie. Ahora, y gracias al deseo de los fans, la tercera temporada de la ficción ha visto la luz de manera oficial. Un estreno muy esperado que ha tenido lugar 5 años después de la emisión de su último episodio. ¡Alerta Spoilers!

Como ya hemos informado, la temporada aterrizó en Caracol TV. Pero, para nuestra fortuna también lo hizo en Netflix. Los espectadores de España han tenido la oportunidad de ver, hasta la fecha, los 19 primeros capítulos. Una serie de entregas que, entre otras cosas, nos han presentado a personajes tan importantes como Sky. Además, hemos podido ver que, para el mundo, Yeimy Montoya ha muerto en un accidente de helicóptero. Charly Flow está afrontando la muerte de su mujer como buenamente puede. Pero, no es fácil. Pues, además de la historia que han vivido juntos, acaban de darle la bienvenida al mundo a su hija Alma. Por su parte, Mike Rivera está dispuesto a destruir el imperio de los Flow. Desde la cárcel, está moviendo todos los hilos posibles. Una situación que le está pasando factura a Soul and Bass, pues no son pocas las polémicas y crisis que están teniendo que enfrentar.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de ‘La Reina del Flow 3’?

La tercera temporada de la serie ha llegado repleta de novedades. Tal y como se puede comprobar si eres suscriptor de Netflix, la primera tanda de episodios fue lanzada este mes de enero. Después de estos 19 capítulos, los siguientes serán emitidos en febrero. De hecho, se saben que serán 21 los que se pondrán a disposición del público.

Una nueva tanda de entregas que se podrá ver a partir del próximo 9 de febrero. De esta manera, se sabe qué sucederá con la Reina, que ha perdido la memoria y está en la selva. Todo ello sumado a la conexión que ha surgido entre Charly Flow y Sky. Los capítulos restantes y, por lo tanto, finales, serán lanzados en marzo. Será así como se completen los 65 episodios de la tercera temporada.

Una cantidad bastante menor si la comparamos con sus temporadas anteriores. Pues, la primera temporada de la novela llegó con 82 entregas. Debido al éxito cosechado, la producción se alargó con una segunda temporada de 89 episodios. Pero, ni los propios actores tenían previsto volver a rencontrarse, puesto que el final ya estaba escrito, cerrado y emitido. Eso sí, respecto a una cuarta temporada, informamos que hay rumores muy fuertes que confirman su producción. Sin embargo, como en todo, tendremos que esperar para ver qué ocurre.