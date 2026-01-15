Quién es Alisson Joan: su edad, su pareja y biografía de Sky en ‘La Reina del Flow 3’

La Reina del Flow se ha convertido, indudablemente, en una de las series colombianas que más éxito ha cosechado en todo el mundo. Tanto es así que, tras dos impresionantes temporadas, se tomó la decisión de grabar una tercera. Como no podía ser de otra manera, al tener que crear más tramas respecto a la historia original, también hemos podido conocer nuevos personajes, como es el caso de Sky, interpretada por Alisson Joan. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la trayectoria profesional de la cantante y actriz que da vida a este personaje que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie. Además, también conoceremos muchos más detalles de su vida personal, como es su edad, de dónde es y su pareja actual.

La trayectoria profesional de Alisson Joan

La actriz y cantante tiene 30 años y nació en Cali (Colombia). Desde muy temprana edad, mostró cierto interés no solamente por la música, sino también por las artes escénicas. Esto hizo posible que se le brindara la oportunidad de poder desarrollar una carrera en la que combina la actuación, el canto y la presencia en diversas producciones en televisión. Su primer gran proyecto fue A Otro Nivel, el reality musical que se estrenó en 2017 en Caracol Televisión.

Con el tiempo, Alisson Joan fue ganando cada vez más relevancia como artista, puesto que trabajó en varias producciones televisivas no solamente en Colombia sino también en diversas plataformas digitales. Es más, ha formado parte de exitosas ficciones como es el caso de Arelys Henao, canto para no llorar o, incluso, Romina Poderosa.

Eso sí, una de las grandes oportunidades de su vida llegó gracias a la realización de la tercera temporada de La Reina del Flow. Y es que Alisson Joan ha tenido que afrontar el enorme reto de interpretar a Sky, un personaje que se define como apasionada de la música y con una historia de superación que genera mucha admiración.

Más allá del mundo de la ficción, hay que destacar que la colombiana también cuenta con una brillante carrera en la música. De hecho, a lo largo de todo este tiempo, ha lanzado varios sencillos, entre los que destaca Chilear (2025). Además, durante un tiempo, tanto ella como su hermana Jei Santander tuvieron un canal de YouTube titulado Hermanati, donde compartían diversas experiencias personales y profesionales.

Su vida personal

A pesar de ser una gran estrella, lo cierto es que la colombiana mantiene su vida privada lo más reservada posible, sobre todo si hablamos de relaciones sentimentales. Tanto es así que se desconoce si, en la actualidad, su corazón está ocupado, puesto que ella no ha dado detalles sobre esto de manera pública.

Respecto a su familia, como hemos mencionado, tiene una hermana, Jei Santander. El resto de su círculo más cercano permanece en el anonimato, puesto que en redes sociales solamente podemos ver contenido que tiene estrecha relación con proyectos musicales o televisivos en los que está inmersa, así como momentos con amigos o conocidos de ámbito profesional.