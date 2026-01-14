‘La Reina del Flow’: ¿cuántos capítulos tendrá la temporada 3 de la serie de Netflix?

Ha sido una larga espera pero, por fin, La Reina del Flow ha regresado. La popular producción colombiana se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años. Un éxito sin precedentes que ha cruzado fronteras y ha conquistado a la audiencia de numerosos países con su historia. Pues, la trama que envuelve la vida de Charly Flow y Yeimy Montoya no ha dejado indiferente a nadie. Ahora, y gracias al deseo de los fans, la tercera temporada de la ficción ha visto la luz de manera oficial. Un estreno muy esperado que ha tenido lugar 5 años después de la emisión de su último episodio.

La Reina del Flow es un éxito de Caracol TV, de eso no cabe duda. De hecho, la plataforma de Netflix ha apostado por ficharla para ponerla en su catálogo audiovisual. Teniendo esto en cuenta, para la tercera temporada no iba a suceder menos. Por ello, este 14 de enero nos hemos despertado con la maravillosa presentación de los nuevos capítulos en Netflix España. Y es que, para sorpresa y suerte de los suscriptores de la plataforma de streaming, se han subido varios capítulos del tirón. Nuevas entregas que prometen no dejar indiferente a nadie y dónde se mostrará qué ha sido de la vida de los personajes durante estos años. Una travesía que no estará exenta de drama, romance, regresos y, sobre todo, mucha música. Realizamos un repaso de cómo se presenta esta nueva temporada.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de ‘La Reina del Flow’?

Para poder ver los nuevos capítulos de La Reina del Flow es necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago de Netflix. Pues, es un contenido exclusivo de Caracol TV que ha sido fichado por la plataforma. De esta manera, se ha podido ver cómo esta nueva temporada ha llegado dividida en varias tandas.

La primera parte de los capítulos ha sido emitida este mes de enero y nos ha presentado un total de 19 entregas. La siguiente tanda de capítulos se emitirá en febrero y llegará de la mano de 20 episodios más, pero la temporada de la serie no concluirá aquí. Y es que, como bien saben los fans, La Reina del Flow es una producción bastante extensa y con mucho contenido. Por lo tanto, con esta nueva temporada no iba a suceder menos.

El mes de marzo tiene previsto llegar con un total de 23 capítulos más de la serie. Eso sí, estos ya serán los últimos de la temporada. Por lo tanto, si realizamos el recuento, la temporada 3 de La Reina del Flow se presenta con un total de 64 episodios. Una cantidad bastante menor si la comparamos con sus temporadas anteriores. Pues, la primera temporada de la novela llegó con 82 entregas. Debido al éxito cosechado, la producción se alargó con una segunda temporada de 89 episodios. Pero, ni los propios actores tenían previsto volver a rencontrarse, puesto que el final ya estaba escrito, cerrado y emitido. Sin embargo, nunca se debe poner en duda el poder y el amor de los fans.