Sorteo del Mundial 2026: horario y dónde verlo en directo por televisión y online gratis desde España

Todos aquellos aficionados que siguen cualquier competición futbolística está de enhorabuena porque prácticamente se puede decir que el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. La FIFA celebra el sorteo para conocer cómo quedan confeccionados los grupos de esta Copa del Mundo que estrena nuevo formato, ya que participarán un total de 42 selecciones, diez más de las que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Te contamos la fecha, hora y canal de televisión para ver en directo este acto en el que la selección española de fútbol conocerá a sus rivales en el torneo.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

La FIFA anunció ya hace unos meses que habían elegido la fecha para realizar el sorteo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Todos los amantes del deporte rey se apuntaron en sus agendas ese viernes 5 de diciembre, ya que será el día en el que todas las selecciones que participan en la Copa del Mundo del próximo verano conocerán a los rivales a los que se tendrán que enfrentar en su camino hacia la gloria.

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se celebrará este viernes 5 de diciembre y comenzará a las 12:00 horas del horario local del país de las barras y estrellas. Esto quiere decir que en España el evento organizado por la FIFA arrancará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, lo que significa que será por la tarde en nuestro país y a partir de esa hora conoceremos los rivales que el azar quiere que se enfrenten a la selección española de fútbol masculino que dirige Luis de la Fuente.

Dónde se celebra el sorteo del Mundial 2026

La FIFA escogió el Kennedy Center, situado en Washington D.C., como la sede donde se celebrará este evento del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este edificio fue inaugurado en 1971 en homenaje al mítico presidente estadounidense John F. Kennedy. Se trata de un centro cultural que está dedicado a las artes escénicas y es por ello que tiene diferentes salas de teatros en su interior y en esta ocasión va a recibir a la flor y nata del mundo del fútbol para este acto en el que se conocerán cómo quedan los grupos de la Copa del Mundo del próximo verano.

Dónde ver directo y canal de TV del sorteo del Mundial 2026

Todos los aficionados al mundo del fútbol que quieran disfrutar del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en directo por televisión van a poder verlo en abierto por dos vías. Una de ellas es por RTVE, más concretamente por el canal de La1, y la otra opción para ver este evento donde se conocerán los grupos de la próxima Copa del Mundo será el canal Gol.

Esto significa también que el sorteo del Mundial 2026 se podrá ver en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de RTVE Play y de la de Gol, pero estos dos medios de comunicación también pondrán a disposición de todos los usuarios su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de una manera cómoda y ver gratis todo lo que ocurra en este evento previo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. También vamos a narrar en directo y en vivo online desde una hora antes del arranque el minuto a minuto del sorteo de la Copa del Mundo y una vez concluya todo en el Kennedy Center compartiremos todas las noticias relevantes, tales como así quedan los grupos o el análisis de los rivales de la selección española de fútbol.

Así están los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

Estados Unidos

México

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Holanda

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suecia

Japón

Senegal

Irán

República de Corea

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudí

Sudáfrica

Bombo 4