El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes en Aljaraque (Huelva) que se «desclasifique» información sobre el caso Koldo y sobre la presunta violación atribuida al ex DAO de la Policía Nacional, después de que Pedro Sánchez haya anunciado que este martes se abrirán documentos del 23F de 1981.

Juanma Moreno ha asegurado que «todo lo que sea información me parece bien», aunque ha introducido una cautela: «La única objeción que puedo tener es la sospecha de que sea una cortina de humo». En ese contexto, ha dicho sentirse sorprendido por la cena «de la que hemos tenido conocimiento hoy» en casa del ministro Luis Ángel Torres con un constructor vinculada a la adjudicación de un contrato de siete millones de euros.

«Cuando se habla de desclasificar, también nos gustaría que desclasificara, que diera información sobre por qué se le adjudicó la obra más cara a un constructor en la casa personal de un ministro una semana antes. Que también desclasifique esa información, que vendría muy bien», ha añadido el presidente andaluz.

Moreno también ha pedido aclarar lo relativo a la presunta violación denunciada por una agente: «¿Por qué no desclasifica qué es lo que ha sucedido con la supuesta violación de una agente de la Policía Nacional por parte de un alto mando de la Policía? ¿Sabían? ¿La protegieron? Creo que todo eso también habría que desclasificarlo para que también tengamos conocimiento y podamos tener información los ciudadanos».

Desclasificación del 23F

Sobre la desclasificación del 23F, el presidente de la Junta ha remarcado que prefiere centrarse en lo inmediato: «A mí me interesa más el futuro que el pasado. Algunos están obsesionados con el pasado, pero a mí me interesa más lo que va a pasar mañana y lo que está pasando hoy». Y ha pedido al Ejecutivo «un poquito más de atención al presente y al futuro y menos al pasado».

Entre la documentación pendiente del 23F ha figurado el sumario completo del juicio custodiado en el Tribunal Supremo, con 89 legajos, además de grabaciones originales y declaraciones de implicados. También han aparecido archivos de los servicios de inteligencia de la época (CESID), transcripciones de escuchas clasificadas como «alto secreto», comunicaciones de Casa Real y Moncloa, y los informes internos de movilización emitidos por distintas regiones militares.

El Gobierno aprobío un proyecto de Ley de Información Clasificada para sustituir la legislación franquista de secretos oficiales, que se ha encontrado en tramitación en el Congreso. Ese texto ha contemplado desclasificación automática a los 45 años para «alto secreto», a los 35 para «secreto», entre 7 y 9 para «confidencial» y entre 4 y 6 para «restringid», coincidiendo este lunes con el 45 aniversario del golpe del 23 de febrero de 1981.