Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Dónde están hoy las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas

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Blanca Espada

Llegamos al domingo, y lo hacemos de nuevo por un fin de semana marcado por las altas temperaturas en Andalucía de modo que muchos no dudarán y cogerán hoy su coche con destino a la playa y rincones que sean algo más frescos. Si ese es tu caso, conviene que sepas antes cuál es el precio de la gasolina hoy 9 de agosto y donde se ubican las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a partir de los datos que obtenemos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más económicas para repostar en este domingo:

Gasolina 95

  • Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.499 €/l.
  • Galp. Montellano. Carretera Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l.
  • APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.539 €/l.
  • Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
  • Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.549 €/l.
  • Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.549 €/l.
  • EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 (A-8005), km 10,8. Precio: 1.549 €/l.
  • Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge. Precio: 1.549 €/l.
  • Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.549 €/l.

Gasolina 98

  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C. C. Eroski), s/n. Precio: 1.609 €/l.
  • Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C. C. Almazara Plaza). Precio: 1.649 €/l.
  • Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.655 €/l.
  • Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.691 €/l.
  • Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
  • Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.769 €/l.
  • Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.769 €/l.
  • 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
  • Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.789 €/l.
  • Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.

Diésel

  • Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.599 €/l.
  • Cepsa. La Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.629 €/l.
  • Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.629 €/l.
  • Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.629 €/l.
  • Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.629 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C. C. Eroski), s/n. Precio: 1.649 €/l.
  • Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.649 €/l.
  • Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.649 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.649 €/l.

Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:

Gasolina 95

  • SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.520 €/l.
  • GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.559 €/l.
  • Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.579 €/l.
  • Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.579 €/l.
  • Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.579 €/l.
  • Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P. I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.579 €/l.
  • Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.589 €/l.
  • Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.589 €/l.
  • Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.599 €/l.
  • Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
  • ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
  • Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
  • ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.839 €/l.
  • Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.859 €/l.
  • Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.869 €/l.
  • Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.869 €/l.
  • Eni. El Puerto de Santa María. Carretera 602, km 2,05. Precio: 1.869 €/l.

Diésel

  • Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.568 €/l.
  • Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.609 €/l.
  • Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.609 €/l.
  • E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. Precio: 1.629 €/l.
  • Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
  • GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l.
  • Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
  • Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
  • Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
  • Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P. I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.659 €/l.

Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:

Gasolina 95

  • Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
  • Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.563 €/l.
  • Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.579 €/l.
  • S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.580 €/l.
  • S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.584 €/l.
  • Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.589 €/l.
  • EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
  • Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

  • ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
  • Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
  • Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
  • La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.779 €/l.
  • Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.789 €/l.
  • M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
  • Vladoil Málaga. Málaga. Calle Jorge E. Loring Oyarzábal, 4. Precio: 1.819 €/l.
  • Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.849 €/l.
  • Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

  • S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.654 €/l.
  • Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
  • Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.718 €/l.
  • Agla. Casarabonela. Carretera A-357 (Zalea-Ardales), km 33,2. Precio: 1.718 €/l.
  • Agla. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.719 €/l.
  • Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.719 €/l.
  • Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.719 €/l.
  • S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.720 €/l.
  • Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1.727 €/l.

Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.499 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.506 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1.579 €/l.
  • Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.579 €/l.
  • Secsa. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1.579 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
  • Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.579 €/l.
  • Plenergy. Añora. Calle Espejo, 21. Precio: 1.579 €/l.
  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.589 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.

Gasolina 98

  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.619 €/l.
  • Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.649 €/l.
  • Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C. C. Eroski), 140. Precio: 1.659 €/l.
  • GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
  • El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l.
  • Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
  • Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.779 €/l.
  • Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.626 €/l.
  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.659 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1.685 €/l.
  • Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.685 €/l.
  • Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.685 €/l.
  • Plenergy. Añora. Calle Espejo, 21. Precio: 1.685 €/l.
  • Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.686 €/l.
  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.695 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.695 €/l.
  • Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.699 €/l.

Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Para acabar, las gasolineras más baratas de Granada para este domingo son estas:

Gasolina 95

  • Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.499 €/l.
  • Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.499 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.499 €/l.
  • Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas. Precio: 1.499 €/l.
  • Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.499 €/l.
  • Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.499 €/l.
  • San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.505 €/l.
  • Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l.
  • GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
  • Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.529 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
  • A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.659 €/l.
  • AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tóvares, km 1,4. Precio: 1.659 €/l.
  • Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.669 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
  • ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.

Diésel

  • Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón. Precio: 1.599 €/l.
  • Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tínar, parcela 16 (polígono 18). Precio: 1.618 €/l.
  • Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.639 €/l.
  • Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.639 €/l.
  • Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
  • Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.649 €/l.
  • Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.649 €/l.
  • Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas. Precio: 1.649 €/l.
  • Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.649 €/l.
  • Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.649 €/l.

Con todos los datos recopilados ya te puedes hacer una idea del precio de la gasolina en este domingo y dónde están las gasolineras más baratas, pero si deseas poder hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal tú mismo y filtrar resultados vía listado o en forma de mapa como este que ves de Sevilla de modo que puedas localizar la gasolinera más cercana a tu ubicación de forma sencilla y más detallada:

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Mapa de Sevilla en el Geoportal. (Foto: Geoportalgasolineras.es)

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