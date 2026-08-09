Condiciones cambiantes en Andalucía: sol, nubes y tormentas con AEMET como referencia

Los cielos en buena parte de Andalucía se presentan hoy, 9 de agosto de 2026, en su mayoría despejados, aunque no faltarán algunos intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, donde podrían aparecer bancos de niebla. En las sierras del interior oriental, se esperan chubascos y tormentas por la tarde, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas permanecerán sin cambios o, en algunos casos, descenderán, a excepción de las máximas en el litoral de Huelva y Cádiz que subirán.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de agosto

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lentamente sobre Sevilla, pintando un lienzo azul claro que promete un día de esplendor. Con temperaturas que se moverán entre los 21 y 38 grados, la calidez se instalará a medida que avance la jornada. No hay riesgo de lluvia, así que podremos disfrutar de un ambiente luminoso. Sin embargo, la humedad alcanzará su punto máximo, dejando una sensación algo cargada que nos recordará la cercanía del verano. Durante la mañana, con el sol asomando a las 07:35, la suave brisa del viento del sureste, a 15 km/h, refrescará el ambiente.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, llevando la sensación térmica a los 39 grados. A medida que el día avance, la ventilación seguirá acompañándonos, aunque sin llegar a ser excesivamente fuerte. Con una puesta de sol radiante a las 21:23, tendremos más de 13 horas de luz para disfrutar de esta jornada que invita a salir y dejarse envolver por los encantos de la ciudad.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con posibles lluvias

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo un ambiente especialmente inestable. El cielo, teñido de nubes grises, presagia cambios que afectarán el ritmo habitual de la jornada, con un viento que ya empieza a hacerse sentir y que invita a estar atentos a lo que pueda llegar.

Por la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 21°C, pero la tarde será diferente, alcanzando hasta 40°C. Se prevé un viento fuerte que soplará del sureste, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h, aumentando la sensación térmica hasta los 41°C. Dada la humedad que ronda el 65%, es recomendable llevar paraguas, ya que la inestabilidad puede traer algunas lluvias sorpresivas.

En Huelva, cielo ligeramente nublado y calidez

El tiempo presenta una jornada estable, con cielo ligeramente nublado durante la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados, con un viento suave que no inquietará a quienes disfruten de actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de la tranquilidad de la ciudad. Las condiciones son propicias para actividades cotidianas, así que no dudes en salir y aprovechar el buen tiempo.

Ambiente fresco y brisa suave en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y una temperatura mínima de 22°C, bajo un cielo parcialmente nublado que va marcando la pauta para una jornada tranquila. A medida que avanza la mañana, se experimentarán temperaturas que oscilarán alrededor de los 23°C, con una sensación térmica que puede llegar hasta los 32°C debido a la alta humedad, que superará el 80%. No se espera lluvia, lo que permite disfrutar de un día sin interrupciones.

Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 29°C y aunque el cielo seguirá siendo parcialmente nublado, la brisa suave proveniente del este a 15 km/h ofrecerá un respiro del calor. Con aproximadamente 14 horas de luz, la jornada se presenta ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atento a posibles ráfagas de viento de hasta 30 km/h.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar de un amanecer cálido, donde las temperaturas rondan los 25 grados. Con una ligera brisa del noreste y una velocidad de viento de 15 km/h, la sensación térmica se mantiene agradable, prometiendo un inicio de jornada reconfortante.

A medida que avance el día, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados por la tarde. La ausencia de lluvia garantiza un ambiente seco y soleado. Es recomendable vestirse de manera cómoda y ligera, aprovechando la calidez del sol, así que no olvides llevar gafas de sol y un sombrero si planeas salir.

Cielo despejado y posibles chubascos en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado, ideal para disfrutar de la frescura matutina con temperaturas que rondan los 23°C. A medida que la mañana avanza, el mercurio se eleva, alcanzando 31°C bajo un cielo ligeramente nublado. La brisa del sureste soplará suavemente, con ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h.

La tarde podría traer algún chubasco puntual, motivo por el cual se recomienda salir preparado con un paraguas. La humedad se mantendrá en un rango del 60 al 80%, creando una sensación térmica que superará los 35°C, por lo que es aconsejable hidratarse y buscar sombra ante el calor creciente.

Granada: cielo despejado y posible lluvia

La mañana en Granada se presenta tranquila, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado y temperaturas suaves de unos 23º, ideales para empezar el día. La brisa del sur, a una velocidad moderada, ayudará a refrescar el ambiente, aunque la humedad puede ser algo notable.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen hasta 40º, manteniendo el cielo claro. Sin embargo, las probabilidades de lluvia aumentan por la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera. Disfrutar del sol en buena compañía será la mejor elección del día.

AlmerÃ­a: cielo despejado con nubes y viento

Las primeras horas traen un cielo despejado y una suave brisa del sur, con temperaturas que comienzan en unos agradables 25°C. A medida que avanza la jornada, el termómetro irá ascendiendo, alcanzando una máxima de 32°C en la tarde bajo un cielo que se tornará parcialmente nublado, aunque se pronostican algunas ráfagas de viento que aportarán frescura.

Sin embargo, hacia la tarde-noche, podrían aparecer algunas precipitaciones puntuales, con un 10% de posibilidades de chubascos. Se recomienda disfrutar del sol hasta el ocaso a las 21:08, pero tener a mano un paraguas por si acaso se presenta alguna sorpresa del tiempo.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET