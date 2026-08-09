Hoy, 9 de agosto de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará con intervalos nubosos en las horas centrales, mientras que por la mañana y la tarde predominará un ambiente poco nublado. Las temperaturas continuarán en ligero ascenso, con valores que se sentirán notablemente elevados. El viento será flojo y variable por la mañana, con tendencia a soplar del sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de agosto

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lentamente en Barcelona y este 31 de octubre se presenta como un lienzo azul casi perfecto, adornado solo por algunas nubes tenues. A primera hora, las temperaturas rondan los 26 grados y el viento soplará con suavidad, aunque no se debe subestimar su fuerza, alcanzando hasta 30 km/h en algunas ráfagas. A medida que avance la mañana, el calor tomará protagonismo, situándose en un apacible pico de 34 grados, lo que hará que la sensación térmica se sienta aún más intensa, con la humedad elevándose a niveles notables.

Ya por la tarde, el ambiente seguirá cálido, rozando los 30 grados, mientras que la humedad puede dar una sensación más pesada. No se esperan lluvias en el horizonte, lo que permitirá disfrutar de una jornada llena de luz, desde el amanecer a las 6:54 hasta la puesta del sol a las 20:58. Así que, a disfrutar del día en la ciudad condal, donde el tiempo promete ser un cómplice perfecto para cualquier plan al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: cambios bruscos con viento intenso

Las nubes oscuras se agrupan en el horizonte, anunciando un día de cambios bruscos en L’ Hospitalet de Llobregat. A medida que avanza la mañana, el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente de expectación entre los transeúntes. La temperatura oscila entre los 25 y 27 grados, pero la sensación térmica puede alcanzar los 41, lo que nos recuerda que hay que estar preparados para lo que pueda suceder.

Por la tarde, el tiempo se vuelve más tumultuoso; el viento, que sopla a 15 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 40, provoca un descenso notable en la temperatura. Aunque no se prevén lluvias, la humedad puede volverse agobiante, alcanzando un 90%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la inestabilidad puede ser el sello del día.

Ambiente cálido y soleado hoy en Badalona

La jornada en Badalona se presenta con un amanecer despejado y fresco, donde la temperatura mínima rondará los 24°C, lo que nos dará una sensación térmica muy similar. A medida que avanza la mañana, el termómetro se elevará hasta alcanzar 25°C, disfrutando de un día sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá que la actividad al aire libre sea muy agradable.

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 34°C, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 42°C, lo que hará que el ambiente se sienta cálido y un poco pesado. El viento soplará de manera moderada desde el sureste a 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h. El sol saldrá a las 06:53 y se pondrá a las 20:58, brindando más de 14 horas de luz para disfrutar del día.

Mañana templada y tarde tranquila en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con una mañana templada y algo nubosa que dará paso a una tarde igualmente tranquila. La posibilidad de lluvia es muy baja y el viento soplará de forma leve, contribuyendo a un ambiente agradable durante toda la jornada.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de un café al aire libre, aprovechando la temperatura ideal y el ritmo relajado del día. Las actividades cotidianas se desarrollarán en un entorno propicio para el disfrute personal y la conexión con el entorno.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET