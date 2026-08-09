¿Cómo se escribe “con base en” o “en base a”? La RAE aclara las dudas

Muchas son las expresiones que tiene la lengua castellana, y las usamos tan a menudo que apenas pensamos en cómo están formadas, especialmente cuando para decir lo mismo, podemos usar una expresión de dos formas distintas. Un claro ejemplo lo tenemos en «Con base en» y «en base a», que las vemos en noticias, informes, correos de trabajo, documentos oficiales y también en conversaciones cotidianas. Pero ¿Cuál es la forma correcta de usarla?

Lo normal es haber leído frases como «la decisión se tomó en base a los resultados» y, al mismo tiempo, otras como «el informe se elaboró con base en los datos disponibles». Las dos transmiten prácticamente la misma idea, de ahí que surja la duda sobre cuál conviene utilizar al escribir. La respuesta no pasa, sin embargo, por señalar una como correcta y tachar automáticamente la otra. La Real Academia Española (RAE) ha explicado esta cuestión y distingue entre una construcción plenamente adecuada y otra que, aunque está admitida, resulta menos recomendable que las fórmulas tradicionales.

¿Cómo se escribe «con base en» o «en base a»?

Si tienes duda sobre esta expresión que viene a decir lo mismo, lo primero de todo es tener en cuenta el significado concreto. Tomamos «con base en» ya que es cómo encontramos escrita la expresión en el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE para matizar la diferencia entre las dos maneras de expresarse. De este modo, «con base en» se usa para indicar que una decisión o una conclusión parte de unos datos o pruebas o también, de unos argumentos concretos.

La RAE señala que el uso de esta expresión se origina a partir de textos que tienen que ver con el ámbito jurídico durante el primer tercio del siglo XX, para extenderse luego a a otros contextos. Actualmente también la podemos encontrar de forma habitual cuando se habla, o se escribe, sobre algo de lo que se quiere dejar claro cuál es el apoyo o el fundamento de lo que se afirma. En concreto, la Academia señala que «no hay razones lingüísticas para censurar su empleo» con este sentido. La explicación está en que la palabra «base» ya contiene la noción de apoyo o fundamento y las preposiciones que forman la expresión están justificadas. Es decir, que se puede usar en todo tipo de situaciones en las que queramos indicar de dónde parte una conclusión, una medida o una valoración.

Por ejemplo:

«La investigación continúa con base en las nuevas pruebas».

«El informe se elaboró con base en los datos oficiales»».

«La empresa tomó la decisión con base en los últimos resultados».

«El juez resolvió el caso con base en las pruebas presentadas».

En todos estos casos, aquello que aparece después de «con base en» funciona como fundamento de lo expresado anteriormente. Se trata, por tanto, de la construcción válida y asentada en el español actual, es decir, la que sí o sí tenemos que usar

¿Qué dice la RAE sobre «en base a»?

En cuanto a «en base a» puede que a muchos les suene mucho más que «con base en» ya que se utiliza de forma más generalizada tanto en prensa escrita, medios digitales, e incluso en televisión o en la radio y no es que esté mal, porque la RAE dice expresamente que es «admisible» aunque también señala que «menos recomendable que otras opciones», tal y como es el caso de «con base en» que sería una mejor acepción, sobre todo cuando queremos cuidar la redacción.

El Diccionario panhispánico de dudas también ayuda a entender por qué «en base a» se escucha y se lee con tanta frecuencia. La Academia apunta que quizá proceda del italiano «in base a» y recuerda que comenzó a extenderse desde ámbitos muy concretos, sobre todo el jurídico, el administrativo y el económico. Después dejó de limitarse a ese tipo de lenguaje y pasó al uso general. Hoy, de hecho, está presente en todas las áreas hispanohablantes, una difusión que explica que la RAE la considere «admisible».

Por eso, frases como «la decisión se tomó en base a los resultados» forman parte del español actual y no pueden despacharse simplemente como un error. Otra cosa es lo que ocurra cuando se busca una escritura más cuidada. En ese caso, «con base en» sigue figurando entre las opciones tradicionales recomendadas por la Academia. La diferencia puede parecer pequeña, pero es importante: «en base a» se admite; «con base en», en cambio, cuenta con una mayor recomendación en contextos formales.

Lo mejor para no tener dudas

Ahora ya sabemos que la RAE admite «en base a», aunque confirma que la expresión adecuada es «con base en» pero tal vez, al no usarla de forma habitual te suene todavía raro. Por ello, puedes usar una fórmula cuando quieras escribir un informe, noticia, trabajo académico o cualquier texto en el que queramos cuidar especialmente la expresión. Consiste en probar y ver si el «con base en» que quieres poner, se puede sustituir por «basándose en» , si es así puedes ponerlo sin problemas

Estos ejemplos permiten verlo con claridad:

«El presupuesto se ha preparado basándose en las previsiones económicas» / «El presupuesto se ha preparado con base en las previsiones económicas».

«La investigación avanzó basándose en los testimonios recogidos» / «La investigación avanzó con base en los testimonios recogidos».

«La medida se adoptó basándose en en los informes técnicos» / «La medida se adoptó con base en en los informes técnicos» /

De este modo nunca fallarás, y aunque de forma insconsciente sigas escribiendo «en base a» debido a que su uso está más extendido, viene bien saber qué es más adecuado «con base en» para una mejor escritura, más ajustada y cuidada.