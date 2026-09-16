Un científico español advierte a la población: «Nunca toques esta pieza del microondas, puede contener óxido de berilio y los daños son irreversibles»

En una entrevista en el programa «The Wild Project», el químico y divulgador científico Aythami Soto, del canal de YouTube «Reacciona Explota», explicó la preocupante realidad de un elemento extremadamente tóxico que se encuentra en el interior del microondas.

«Uno de los elementos más peligrosos de la tabla periódica es el óxido de berilio. Es de los compuestos que a mí no me gustaría tener. Hay par de compuestos de la tabla periódica que yo ni me acercaría», afirmó.

La advertencia de un científico sobre esta pieza del microondas

«Es el compuesto más tóxico de la tabla periódica, y mira que hay compuestos tóxicos. Sí, sí, por ejemplo, los elementos químicos más peligrosos que existen. ¿Cuáles serían? Mira, la primera fila de la tabla periódica tiene la capacidad de que el núcleo es tan pequeño que, cuando vas avanzando hacia la derecha, estás añadiendo un protón más al núcleo. Esto provoca un cambio en la carga. Los átomos están estabilizados entre carga positiva por dentro y carga negativa por fuera. Cuando son tan pequeñitos, un cambio en la carga se nota un montón. Entonces, todos los primeros elementos de esa fila cambian las propiedades muy rápidamente. Una simple exposición al berilio te causa daños permanentes en los pulmones y lo peor de todo es que no lo notas en los primeros años. Salomón, tú haces un trabajo con berilio en polvo y, hasta dentro de 20 años no notas los efectos negativos, pero los vas a notar».

Durante décadas, el óxido de berilio fue durante décadas un material fundamental en la industria electrónica para la fabricación de radares y tubos de rayos X, entre otros dispositivos. Sin embargo, una revisión publicada en Public Medical Central y que recopiló años de investigaciones sobre el berilio y sus efectos sobre la salud, concluyó que la inhalación de partículas finas puede provocar beriliosis. Se trata una enfermedad pulmonar crónica que puede desarrollarse después de años de exposición, incluso ante concentraciones relativamente bajas.

Entre los principales síntomas se encuentran la tos persistente, las dificultades respiratorias y una respuesta de sensibilización inmunológica que puede ser irreversible. El estudio señala que el riesgo varía según la forma química del material y la vía por la que se produce la exposición. Mientras que el berilio sólido y sin alterar presenta un riesgo mucho menor, la inhalación de polvo o partículas puede resultar extremadamente perjudicial.

Además de advertir sobre su toxicidad, Aythami también habló sobre el origen del nombre de este elemento: «La razón por la que una esmeralda tiene color verde es por el berilio y las esmeraldas venían de una ciudad de la India llamada Veril, así que lo llamaron berilio».

Pero, ¿cuál es el peligro real en los hogares? «El óxido de berilio está en los microondas. Por eso, cuando se desmonta un microondas, hay que tener cuidado». Sin embargo, aclaró que, aunque está presente en una cantidad pequeña, sólo es peligroso si se rompe y se manipula de manera inadecuada. «Si tú no lo rompes y te pones a esnifarlo, no hay riesgo», concluyó.

Medidas de prevención

En caso de inhalación, pueden aparecer tos, dificultad respiratoria, jadeo y dolor de garganta. Los síntomas pueden no ser inmediatos. Para prevenir la exposición, se recomienda utilizar un sistema cerrado. Si se produce una inhalación, trasladar a la persona a un lugar con aire limpio, mantenerla en reposo y en posición semiincorporada, y solicitar asistencia médica.

En caso de contacto con la piel, el producto puede absorberse a través de ella. Es necesario utilizar guantes y traje de protección para evitar la exposición. Si se produce el contacto, hay que retirar las prendas contaminadas y aclarar la piel con abundante agua o ducharse. Durante los primeros auxilios también deben utilizarse guantes de protección.

En caso de contacto con los ojos, pueden aparecer enrojecimiento y dolor. Para prevenirlo, se recomienda utilizar pantalla facial o protección ocular, combinada con protección respiratoria cuando exista polvo. Si entra en contacto con los ojos, deben enjuagarse con abundante agua durante varios minutos, retirando las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad, y posteriormente solicitar asistencia médica.

Beriliosis

La exposición al berilio puede producirse en numerosos sectores de actividad, entre ellos la minería, el mecanizado de metales, la electrónica, las telecomunicaciones y la industria armamentística y nuclear. Además, pequeñas cantidades de berilio pueden incorporarse al cobre, el aluminio, el níquel y otros metales para crear aleaciones específicas.

Incluso las exposiciones relativamente bajas pueden provocar enfermedad crónica por berilio. Algunas personas desarrollan sensibilización a este elemento, un proceso en el que determinadas células del sistema inmunitario reaccionan frente al berilio y aumentan rápidamente ante nuevas exposiciones. El riesgo depende de diversos factores, como la cantidad y duración de la exposición, así como de la predisposición genética.