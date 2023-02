Beyoncé, emocionada al recibir un precioso mensaje de sus fans

Beyoncé ha vuelto a hacer historia. La madrugada del pasado 6 de febrero fuimos testigos de una nueva entrega de los Premios Grammys. La 65º edición de los icónicos galardones donde la artista de 41 años se consagró, una vez más, como una de las grandes triunfadoras de la noche.

A pesar de llegar tarde a la gala celebrada en Crypto.com Arena, en Los Ángeles, por un atasco, la intérprete de CUFF IT se llevó a casa un total de cuatro premios. Una serie de galardones con los que se consagró como la artista con más premios Grammys de la historia, superando el récord anterior del director de orquesta húngaro-británico Georg Solti.

Por ello, no es de extrañar que sus fans hayan celebrado los 32 Grammys de la cantante. De hecho, fue tal la emoción que un mensaje anónimo fue compartido en el cielo de Los Ángeles. Brandon Launerts, productor de contenido digital y social de The Late Late Show With Stephen Colbert, acudió a sus redes sociales para compartir imágenes del mensaje que habían dedicado a la artista.

«Beyoncé, has hecho historia en la música», se puede leer. Por el momento, se desconoce quién fue el autor de dichas palabras. Pero, la publicación ha recorrido las redes sociales como la pólvora. Una prueba más de lo orgullosos que están los seguidores de la cantante de sus logros.

Asimismo, Beyoncé se enfrenta a un año repleto de trabajo. Recientemente, se ha anunciado el tour mundial con el que recorrerá numerosas ciudades y países. RENAISSANCE WORLD TOUR promete convertirse en la gira del año, un espectáculo que hará una única parada en nuestro país en Barcelona. Un encuentro que tendrá lugar en el Estadi Olímpic el próximo 8 de junio y que ya tiene a todos con los nervios a flor de piel.