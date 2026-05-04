‘Julito’ Martínez: «Las hijas de Zapatero trabajaron con nosotros y lo hicieron muy bien»
Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero no sólo se beneficiaron indirectamente del ex presidente a través de su agencia de marketing Whattefav, que cobró en torno a 200.000 euros de la consultora Análisis Relevante. Trabajaron directamente para el empresario conocido como Julito Martínez, detenido por un presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, quien las reivindica ahora en esta entrevista. «Lo hicieron muy bien», asegura, sin precisar en qué consistió exactamente su trabajo ni cuánto cobraron, escudándose una vez más en el secreto de sumario que mantiene bajo llave los detalles económicos de su relación con toda la familia Zapatero, a la que entre consultorías, asesorías y marketing abonó al menos 450.000 euros.
PREGUNTA.- ¿Por qué contrató a las hijas de Zapatero en una de sus empresas?
RESPUESTA.- Trabajaron con nosotros y además lo hicieron muy bien. Es una empresa que trabajó muy certeramente con nosotros.
P.- ¿En qué consistía exactamente su trabajo?
R.- Permítanme que en ese punto me remita al secreto del sumario. De eso hablaremos cuando se levante: qué es lo que se pagó, qué no, y por qué. Será mucho más fácil de explicar que toda la literatura que están poniendo.
P.- ¿Y al propio Zapatero, por qué le contrató?
R.- Un ex presidente del Gobierno es alguien que crees que es un acierto contratar en tus empresas. La amistad y el deporte vinieron antes que los negocios.