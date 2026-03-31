La Ley Laboral lo avala: está prohibido que la empresa decida la mitad de tus vacaciones y el Estatuto de los Trabajadores lo confirma

En muchas empresas, cuando llegan periodos como ahora la Semana Santa o el verano, elegir vacaciones acaba generando más conversación de la que parece, y no precisamente porque sea complicado en sí, sino porque hay ideas que se repiten tanto que al final se dan por ciertas, como por ejemplo que la empresa puede decidir una parte de los días sin contar con el trabajador, algo que suele salir cada verano cuando empiezan a cuadrarse turnos. Sin embargo no es así del todo o al menos el estatuto de los trabajadores deja claro que se puede hacer y que no, con respecto a cómo se reparten las vacaciones.

Pensar que las fechas de la mitad de los días de vacaciones los fija la empresa, es algo que todo el mundo ha oído alguna vez, pero cuando se revisa la normativa no aparece por ningún lado, porque el Estatuto de los Trabajadores no habla de ese reparto ni de porcentajes, sino de otra cosa bastante más básica que muchas veces se pasa por alto. En realidad, lo que dice la ley es que las vacaciones no las decide una sola parte, y ahí está la clave, porque ni la empresa puede imponerlas por su cuenta ni el trabajador puede elegirlas sin más, aunque en la práctica haya situaciones en las que parezca que ocurre lo contrario.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre las vacaciones

Si se mira el artículo 38, lo primero que aparece es la duración mínima, que son 30 días naturales al año, algo que luego cada empresa adapta a su forma de contar los días, muchas veces en hábiles, pero siempre respetando ese mínimo.

El problema no suele estar ahí, sino en el momento de fijar las fechas, porque es donde entran las diferencias, ya que la ley habla de acuerdo entre empresa y trabajador, pero no siempre es fácil llegar a él, sobre todo cuando coinciden varias peticiones en el mismo periodo. Y es ahí donde surgen las interpretaciones, porque hay empresas que organizan turnos o reparten periodos para poder mantener la actividad, lo que puede dar la sensación de que están decidiendo por su cuenta, aunque en realidad eso debería apoyarse en ese acuerdo previo del que habla la normativa.

El mito de que la empresa puede elegir la mitad de tus vacaciones

Aquí es donde entra ese mito tan extendido, el de que la empresa puede decidir la mitad de las vacaciones, algo que no está recogido en la normativa como regla general, aunque sí es cierto que muchas empresas (por no decir todas) organizan calendarios internos o establecen turnos para poder garantizar la actividad.

Ese tipo de organización puede dar la sensación de que la empresa tiene ese poder de decisión, pero en realidad no sustituye el principio básico que marca la ley, que es el acuerdo entre ambas partes, de modo que no se trata de una imposición, sino de una planificación que debería contar con el trabajador. Por eso, cuando se habla de ese supuesto reparto, en la mayoría de los casos se está describiendo una práctica interna y no un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores.

Qué ocurre si no hay acuerdo con la empresa

No siempre se llega a ese acuerdo, y es ahí donde la situación puede complicarse, porque hay casos en los que el trabajador solicita unas fechas y la empresa las rechaza o plantea otras alternativas que no encajan, lo que puede generar tensiones si no se gestiona bien.

Si la empresa fija las vacaciones de forma arbitraria y sin ese acuerdo previo, el trabajador tiene la posibilidad de acudir a la vía judicial para que sea un juez de lo social quien determine las fechas definitivas, una decisión que además es firme y no admite recurso. Por ello, antes de llegar a ese punto, suele ser clave revisar el convenio colectivo, ya que en él se recogen muchas veces los criterios de planificación, como los turnos rotatorios o las prioridades en determinados casos, algo que puede ayudar a entender cómo se organizan las vacaciones en cada sector.

Las vacaciones no se pueden cambiar por dinero

Otra cuestión que sigue generando dudas tiene que ver con la posibilidad de sustituir las vacaciones por una compensación económica, algo que el propio Estatuto de los Trabajadores prohíbe de forma expresa, ya que considera el descanso como un derecho que no puede intercambiarse por dinero.

Esto significa que, aunque un trabajador prefiera no disfrutar de sus días y recibir su equivalente económico, la empresa no puede aceptar esa opción, ya que estaría incurriendo en una infracción. La única excepción se da cuando el contrato termina, momento en el que los días de vacaciones pendientes sí se abonan dentro del finiquito, pero fuera de esa situación concreta no es legal sustituirlas.

En definitiva, lo que deja claro la normativa es algo bastante sencillo, aunque luego en la práctica no siempre se respete como debería, y es que las vacaciones no pueden decidirse de forma unilateral por ninguna de las partes, sino que requieren ese acuerdo que, en muchas ocasiones, se complica cuando entran en juego las necesidades de la empresa y las preferencias personales.