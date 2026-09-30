Víctor Janeiro pone cifra al dinero que Belén Esteban habría ganado hablando de su familia: «Lleva 20 años generando dinero»

Víctor Janeiro ha vuelto a poner sobre la mesa la guerra entre los Janeiro y Belén Esteban. El hermano de Jesulín de Ubrique ha hablado de la colaboradora durante su paso por Supervivientes All Stars 3, precisamente cuando la de Paracuellos acaba de regresar a Telecinco con una entrevista en ¡De Viernes! en la que ha vuelto a hablar de su relación con el torero y de la situación de su hija, Andrea Janeiro. Desde Honduras, Víctor ha recordado cómo vivió su familia aquellos años y ha lanzado algunas de sus declaraciones más contundentes sobre la que fuera su excuñada.

Durante el conocido ‘puente de las emociones’, Víctor comenzó hablando de su infancia y de la familia en la que creció junto a sus tres hermanos. Visiblemente emocionado, recordó a sus padres y aseguró que se criaron en un hogar humilde, pero lleno de cariño y valores. Fue entonces cuando abordó la relación entre Jesulín y Belén Esteban, a quien en un primer momento ha definido como una mujer «normal», «humilde», de barrio y «encantadora». Sin embargo, su visión cambió tras la ruptura de la pareja y, especialmente, por la posterior exposición televisiva de la colaboradora.

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«Belén aprovechó ese tirón y se colocó en la tele gracias a mi hermano», ha asegurado Víctor, que considera que la relación con Jesulín fue el origen de la popularidad televisiva de la de Paracuellos. El torero ha explicado que, tras el nacimiento de Andrea, la situación entre la pareja terminó complicándose y que las consecuencias acabaron afectando también al resto de la familia Janeiro. «Siempre fue en contra y hasta el día de hoy», ha señalado, antes de insistir en que tanto él como sus hermanos optaron por mantenerse al margen y no entrar públicamente en las polémicas.

Uno de los momentos más llamativos de su intervención llegó cuando Víctor habló del dinero que Belén Esteban habría generado durante sus años en televisión. Sin aportar una cifra concreta, el hermano de Jesulín hizo su propia estimación al recordar las dos décadas de exposición mediática de la colaboradora: «Ha tenido que generar muchísimo dinero. Ha estado 20 años generando dinero. Millonaria, seguro». En su opinión, la historia de su hermano se convirtió durante años en uno de los principales argumentos de la carrera televisiva de Belén, mientras los Janeiro decidían continuar con sus profesiones y mantenerse alejados de los platós.

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Víctor también ha reconocido que aquella situación «salpicaba a toda la familia», aunque ha defendido que ninguno de ellos quiso responder públicamente a las polémicas. «Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen y nunca hemos entrado al trapo», ha asegurado. Especialmente emocionado se mostró al hablar de su madre, Carmen Bazán, y del sufrimiento que, según él, ha soportado durante todos estos años por la situación familiar. «Me duele como hermano, pero me duele más como hijo porque la que ha sufrido mucho ha sido mi madre», confesó entre lágrimas.

Pero si hay un nombre que ha cobrado especial importancia en sus declaraciones, es el de Andrea Janeiro. Víctor ha querido dejar claro que la hija de Jesulín y Belén continúa formando parte de su familia pese a la distancia y ha asegurado que no se han olvidado de ella. «Aunque pasamos poco tiempo con ella en la infancia, la tenemos muy presente y no nos olvidamos. Eso va dentro del corazón», ha explicado. También ha contado que sus propios hijos saben perfectamente quién es su prima y ha reconocido que le gustaría que en el futuro pudiera existir un mayor acercamiento entre ellos.

Sobre este punto, Víctor ha sido especialmente contundente y ha señalado directamente a Belén Esteban al explicar el distanciamiento con Andrea. «Ese acercamiento no se produce por culpa de la madre», ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que su sobrina tiene las puertas abiertas de su casa y que allí siempre tendrá un lugar. Sus palabras llegan después de que Belén haya hablado públicamente de la relación de Andrea con su familia paterna durante su reciente entrevista en ¡De Viernes!, reabriendo una historia familiar que vuelve a ocupar el centro de la actualidad.

La conversación también ha girado en torno a Juls Janeiro, otro de los nombres que han ganado protagonismo en las últimas semanas después de que la hija de Jesulín y María José Campanario respondiera a algunas de las declaraciones de Belén. Víctor ha reconocido que conoce sus intervenciones principalmente a través de la televisión, ya que ambos viven en ciudades diferentes, pero ha defendido su espontaneidad y ha encontrado en ella un rasgo heredado directamente de su padre: «Mi hermano siempre ha sido muy espontáneo y yo creo que eso lo tiene ella». Además, le ha lanzado un mensaje claro para que continúe expresándose con libertad: «No tiene que tener miedo de nada ni de nadie».

Así, el paso de Víctor Janeiro por Supervivientes All Stars 3 ha vuelto a abrir una historia que parecía aparcada, justo cuando Belén Esteban ha regresado a Telecinco y ha recuperado el foco mediático con su entrevista en ¡De Viernes!. Sus declaraciones han puesto sobre la mesa los reproches que la familia Janeiro mantiene desde hace años y, sobre todo, han llevado de nuevo al primer plano a Andrea Janeiro, cuya relación con la familia paterna continúa siendo uno de los asuntos más delicados de esta larga historia.