Víctor Janeiro y Beatriz Trapote se mojan sobre Juls Janeiro: «Puede ser una superestrella, tiene apellido para ello»

Hace tiempo que Beatriz Trapote y Víctor Janeiro no ocupaban titulares de forma habitual. Más allá de sus redes sociales, donde comparten pinceladas de su día a día y algunas anécdotas familiares, la pareja ha optado por llevar una vida mucho más discreta que otros miembros del clan Janeiro. Sin embargo, la familia vuelve a estar de actualidad. Por un lado, por la participación de Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena y, por otro, por el creciente protagonismo mediático de Juls Janeiro, que en los últimos meses ha decidido dar un paso más en su exposición pública. Ahora, sus tíos han sido preguntados sobre ello y han dejado clara su postura.

La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha pasado de reclamar su derecho a la intimidad a convertirse en uno de los nombres más comentados de la prensa social. Sus movimientos generan titulares, sus publicaciones acumulan miles de reacciones y cada aparición pública provoca nuevas preguntas. Un interés mediático que también ha terminado salpicando a otros miembros de la familia.

Ha sido durante su paso por el plató de ¡De Viernes! cuando Beatriz Trapote y Víctor Janeiro han tenido que responder a varias cuestiones relacionadas con su sobrina, Juls Janeiro. Los colaboradores quisieron saber si se habían enterado de algunos de los últimos movimientos de la joven a través de la propia familia o por los medios de comunicación.

En un intercambio de preguntas, que por momentos generó cierta confusión, Víctor Janeiro reconoció que muchas informaciones las habían conocido a través de la prensa. Por su parte, Beatriz Trapote quiso marcar distancias: «Para mí, María José Campanario no es La Campa, es mi cuñada y hablamos de cosas de familia», confesaba.

La conversación derivó entonces hacia el creciente protagonismo de Juls Janeiro y la manera en la que está gestionando su entrada en el foco mediático. Cuando les preguntaron si habían dado algún consejo a su sobrina, Beatriz Trapote dejó claro cuál es el papel que les corresponde como tíos. «Ellos le estarán guiando a su hija en el camino de la fama y le estarán enseñando que tiene sus pros y sus contras. Nosotros sólo hacemos el papel de tíos y ayudamos con ello. Eso sí, sus padres son los que le tienen que dar consejos».

Aunque el verdadero motivo de la entrevista era hablar del diagnóstico de autismo de uno de sus hijos, los colaboradores siguieron insistiendo en cuestiones relacionadas con la actualidad familiar antes de abordar el asunto más personal. Fue entonces cuando Beatriz Trapote decidió poner un límite. «No venimos a hablar de la vida de nuestra sobrina».

Sin embargo, las preguntas continuaron llegando. La presencia mediática de Juls Janeiro en los últimos meses ha sido evidente y son muchos los que se preguntan si la joven está preparada para desarrollar una carrera pública propia. Sobre ello, Trapote no tuvo ningún problema en dar su opinión cuando le preguntaron directamente si considera que su sobrina tiene potencial para triunfar. «Claro que puede ser una superestrella, tiene apellido para ello».

Una respuesta que resume perfectamente la realidad que rodea a Juls Janeiro. Avanzando en la entrevista, tanto Víctor como Beatriz también valoraron positivamente que la joven haya utilizado su visibilidad para hablar de temas importantes. A ello añadieron que les ha gustado que «dé visibilidad al bullying» y que se exprese sobre experiencias que pueden ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

La conversación también derivó hacia una cuestión que muchos padres se plantean. ¿Qué ocurriría si alguno de sus hijos quisiera seguir el mismo camino mediático? Víctor Janeiro no dudó ni un segundo en responder. «Teniendo tres niños como tengo, si un hijo mío me dice con 18 que le han ofrecido algo en tele,yo le voy a apoyar».

Una declaración que refleja la naturalidad con la que afrontan una realidad que conocen perfectamente desde hace décadas. Porque si algo caracteriza al clan Janeiro es que, pese a ser una de las familias más conocidas de España, no todos sus miembros han querido vivir permanentemente bajo los focos.