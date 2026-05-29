Juls Janeiro protagoniza un altercado en plena calle: «Yo no te he tocado»

Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, decidió hace unas semanas romper con su anonimato para formar parte de la vida pública. Aunque la joven ha defendido a capa y espada el motivo por el que ahora ha decidido dar ese paso —y es que con 18 años no se sentía preparada—, parece que se ha arrepentido de su decisión. En su última aparición pública, la creadora de contenidos se ha mostrado bastante molesta con la presencia de las cámaras —y es que, quizás, no era del todo consciente de lo que suponía ser la portada de una revista del corazón y cobrar por ello—.

El último altercado de Juls Janeiro con la prensa

Juls no será la primera ni la única que se arrepienta de haber roto con el anonimato tras conceder una exclusiva. Hace dos años, Alejandra Rubio vivió un episodio similar cuando desveló que esperaba su primer hijo con Carlo Costanzia en las páginas del papel cuché. Ahora, la hija de Jesulín y María José ha seguido el mismo modus operandi.

La joven no solo decidió conceder una entrevista, sino que este reportaje vino a raíz de su participación en un reality —que se está grabando actualmente— y en el que ha coincidido con otros rostros conocidos como Tamara Gorro —con la que parece tener muy buena sintonía por sus últimas imágenes juntas— o Marta Pombo.

Aunque en las fotografías que han trascendido de las grabaciones aparece de lo más feliz, lo cierto es que no todo es oro lo que reluce. El tiempo justo —el programa vespertino de Joaquín Prat— ha sacado a la luz un vídeo en el que la hija de Jesulín parece muy molesta con las cámaras a la salida de un local. «¡Estoy en la calle!», dice la joven, que parece no ser conocedora de que es una praxis legal, tal y como ha apuntado Leticia Requejo, que se ha quedado atónita con la reacción de Juls al encontrarse con los paparazis: «Hay que recordar que en la calle sí se puede grabar. Querían ver a Juls, que ha hecho una portada hace 15 días. Es parte de las consecuencias». Ha sido entonces cuando uno de sus acompañantes ha dicho: «¡No me toques! En la calle puedes hacer lo que quieras, pero no puedes grabarla porque ella no quiere que la grabes».

Lo cierto es que este episodio vuelve a poner sobre la mesa el difícil equilibrio entre la exposición mediática y el deseo de preservar cierta intimidad. Julia Janeiro ha decidido dar un paso al frente y abrirse camino en el universo televisivo y de las redes sociales, una decisión que inevitablemente la sitúa bajo el foco de los medios. Sin embargo, las imágenes difundidas en los últimos días evidencian que la joven todavía está adaptándose a una realidad que conoce bien por la experiencia de sus padres, pero que ahora vive en primera persona.

Habrá que ver si este encontronazo con la prensa se queda en una anécdota propia de sus primeras semanas como personaje público o si marca un cambio en su relación con los medios. Lo que parece claro es que Juls se enfrenta a una nueva etapa en la que cada movimiento genera interés y donde la fama, con sus ventajas, también lleva asociadas algunas servidumbres que no siempre resultan fáciles de gestionar.