El imprescindible de Aldi para tus viajes: cuesta menos de tres euros y hace que quepa mucho más en la maleta

Agosto entra en su recta final y, para muchos, eso significa también volver a casa después de las vacaciones. Llega el momento de deshacer maletas, poner lavadoras y encontrar de nuevo sitio en el armario para todo lo que nos hemos llevado. Y es precisamente entonces cuando uno se da cuenta de la cantidad de espacio que ocupa la ropa, sobre todo si hay que empezar a pensar también en el próximo cambio de temporada, de modo que la vuelta de vacaciones también deja alguna lección para el siguiente viaje. Una de las más habituales es que siempre queremos meter más cosas de las que realmente caben en la maleta.

Jerséis, pantalones, sudaderas o alguna chaqueta pueden ocupar buena parte del equipaje antes incluso de añadir zapatos y otros objetos. Y para estos casos existe un truco sencillo: guardar la ropa al vacío para reducir considerablemente su volumen de modo que Aldi tiene una solución que sirve para ambas situaciones. Sus bolsas de almacenaje al vacío Home Creation permiten guardar ropa ocupando menos espacio tanto en los armarios como en el equipaje y cuestan sólo 2,99 euros el paquete. Hay varios tamaños disponibles, desde bolsas pequeñas para repartir mejor las prendas hasta modelos de 130 x 74 centímetros para aquello que ocupa más. Hablamos entonces de un accesorio que puede solucionar ahora el caos de la vuelta a casa y quedarse guardado para cuando toque preparar la próxima maleta.

El imprescindible de Aldi para viajes que hace que quepa más en la maleta

Una de las ventajas de este producto es que no obliga a elegir una única medida. Aldi ofrece tres combinaciones diferentes para adaptarse al tipo de prendas o textiles que se quieran guardar. La primera es un pack de dos bolsas de 100 x 80 centímetros, un tamaño considerable que puede servir para prendas voluminosas. También existe un set de dos unidades de distintas dimensiones: una bolsa de 86 x 50 centímetros y otra bastante mayor, de 130 x 74 centímetros. La tercera posibilidad es un paquete de cuatro bolsas de 60 x 40 centímetros, más pequeñas y fáciles de distribuir entre distintos espacios.

Todos los formatos cuestan 2,99 euros. En los paquetes de dos unidades, el precio equivale aproximadamente a 1,50 euros por bolsa. La posibilidad de escoger entre varios tamaños permite además decidir si interesa comprimir muchas prendas juntas o separarlas en paquetes más pequeños.

Cómo consiguen que quepa más ropa en la maleta

El funcionamiento de estas bolsas es sencillo. Las prendas se introducen en su interior y, una vez cerrada la bolsa, se extrae el aire a través de la válvula. Al desaparecer buena parte del aire que queda entre los tejidos, el conjunto pierde volumen y queda mucho más compacto. Eso sí, para poder extraer el aire será bueno usar un dispositivo de succión sobre la válvula y con el que seguro que vamos a poder comprimir las prendas bien, y obtener un paquete plano que puede colocarse en la maleta aprovechando mejor la superficie disponible.

Esto puede marcar una diferencia sobre todo con jerséis, sudaderas, chaquetas o ropa gruesa, que ocupa mucho espacio debido al aire acumulado entre las fibras. No significa que la maleta pueda cargarse sin límite, ya que comprimir las prendas reduce su volumen, pero no su peso. Si se viaja en avión sigue siendo importante comprobar los kilos permitidos por la compañía.

También sirven para ordenar la ropa durante el viaje

Ganar espacio es probablemente su utilidad más evidente, pero las bolsas también pueden ayudar a mantener cierto orden dentro de la maleta. Por ejemplo, se puede utilizar una para pantalones, otra para camisetas y reservar una tercera para aquellas prendas que no se vayan a necesitar hasta varios días después. Otra posibilidad es llevar alguna bolsa vacía para el regreso. De esta forma, la ropa utilizada puede guardarse separada de la que permanece limpia y, al comprimirla, recuperar parte del espacio necesario para guardar compras o recuerdos del viaje.

Eso sí, hay que tener en cuenta que algunas prendas pueden salir más arrugadas después de permanecer comprimidas. Para camisas, vestidos delicados o tejidos que se marcan fácilmente quizá sea preferible utilizar otro sistema. En cambio, para prendas resistentes o voluminosas, el vacío puede resultar mucho más práctico.

Un accesorio que también se aprovecha al volver a casa

La utilidad de estas bolsas no termina cuando se deshace la maleta. De hecho, su uso más habitual está precisamente en los armarios. Cuando termina una temporada, guardar abrigos, mantas, edredones o ropa que no se utilizará durante varios meses puede ocupar una parte considerable del espacio disponible. Comprimir estos textiles permite aprovechar mejor baldas, altillos, cajones bajo la cama o pequeños trasteros. Las medidas grandes de Aldi, como la bolsa de 130 x 74 centímetros, pueden resultar especialmente interesantes para este tipo de almacenamiento, mientras que las de 60 x 40 centímetros son más manejables para cantidades pequeñas de ropa.

En definitiva, por 2,99 euros, los sets de bolsas Home Creation de Aldi CREATION ofrecen una solución sencilla para uno de los problemas habituales al preparar un viaje: tener que elegir qué prendas se quedan en casa porque la maleta ya no cierra. No hacen que desaparezca el peso y tampoco sustituyen a una buena organización, pero sí permiten reducir el volumen de la ropa. Y una vez terminado el viaje, pueden volver directamente al armario para seguir ahorrando espacio.