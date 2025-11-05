Michael Caine publica sus memorias: 92 años a sus espaldas y sin planes de jubilación

Michael Caine es una leyenda. Afortunadamente viva. Tiene 93 años y acaba de anunciar, con una ilusión de principiante, que volverá a trabajar en el cine porque su amigo Vin Diesel le ha insistido. ¿Qué es No mires atrás, tropezarás (Erasmus)? Además de una larga entrevista, que publica Erasmus, que puede pasar por una suerte de memorias a su manera, es lo que el genial actor inglés les dice a sus nietos cuando van caminando. El consejo que les da para que se desenvuelvan en la vida mirando hacia adelante. Nada más gráfico ni más sencillo.

Michael Caine a lo largo de estas páginas mantiene una larga, entretenida y jugosa conversación, dividida en once capítulos, con el periodista inglés Matthew D’Ancona en la que, de manera relajada y sin eludir ningún tema “durante almuerzos, cenas y ante innumerables tazas de café”, repasa su vida desde sus orígenes humildes de barrio trabajando descargando camiones de fruta, a sus últimos papeles, pasando por sus primeros tanteos en el teatro, un arte al que confiesa una fiel pasión, sus largas esperas en Leicester Square mientras esperaba una llamada de su agente.

También cuenta su admiración por Humphrey Bogart (a quien debe su nombre artístico, pues él se llama realmente Maurice Mickelwhite), de quien considera Casablanca como su obra maestra y en cuya lista de favoritas no puede faltar El motín del Caine, y John Houston, quien le dirigió en El hombre que pudo reinar. De él dijo otro grande las tablas, Sir Lawrence Olivier, con quien trabajó en “La huella”: “Creía que tenía un partenaire y veo que tengo un camarada”.

A lo largo de su vida ha visto a veintiún Primeros Ministros del Reino Unido desfilar por Downing Street, disfruta como un crío con “Viva la vida” de Coldplay, álbum que se llevaría a una isla desierta junto con un eterno clásico, “May Way”, de Fran Sinatra, y se le preguntas por un lujo al que no se pueda sustraer lo tiene claro: una cama grande con almohadas con un 50 % de plumón de ganso. Junto a su esposa Shakira, claro, la mujer de su vida.

Responde a todo: la corrección política, el peso de los políticos hoy, el éxito de Taylor Swift, el feminismo y los años sesenta, los jóvenes y las redes, su diálogo diario con Dios, cómo seguir una dieta saludable, la conveniencia de hacer ejercicio diario o el consejo de su “gemelo cósmico” Quincy Jones: «Si vives cinco años más, descubrirán tantas cosas que vivirás otros cinco». Es Michael Caine, el mejor actor que ha dado el cine inglés para muchos.

Sir Michael Caine ha sido nominado seis veces a los Óscar. Ganó su primer premio de la Academia en 1986 por la película “Hannah y sus hermanas” y el segundo en 1999 por “Las normas de la casa de la sidra”. Ha protagonizado más de cien películas. Fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico en 1992 y caballero en 2000 en reconocimiento a su contribución al cine. Sus memorias de 2018, Blowing the Bloody Doors Off, fueron un gran éxito de ventas, y su primera novela de suspense, “Deadly Game”, fue publicada con gran éxito en 2023.

Casado desde hace más de cincuenta años, tiene dos hijas y tres nietos, y vive en Londres con su esposa Shakira.