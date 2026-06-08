Dinamarca confirma que Eriksen está fuera de peligro tras desplomarse por segunda vez en un campo de fútbol

Christian Eriksen volvió a dar el susto en el partido amistoso frente a Ucrania. El centrocampista danés de 34 años se desplomó el pasado domingo en un partido amistoso y volvió a encender las alarmas después de aquel paro cardiaco que sufrió en la Eurocopa 2021. Por suerte, los médicos de Dinamarca han descartado que sufra algo grave y que en las próximas horas recibirá el alta.

«Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa», señaló el médico de la selección danesa, Morten Boesen, en un comunicado publicado en la red social X.

Eriksen, que lleva un marcapasos desde que sufrió un incidente similar en la Eurocopa de hace cinco años, se desplomó a la hora de juego durante el partido amistoso contra Ucrania, salió del campo por su propio pie y fue evacuado del terreno de juego consciente para ser trasladado al Hospital Universitario de Odense (sur).

«Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él», había informado Boesen la víspera. En el minuto 65, Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que provocó que el árbitro reclamase la presencia de los médicos.

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla, y el partido se suspendió de forma definitiva minutos después. Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados. El internacional danés lleva un desfibrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos. Por suerte, este episodio no acabó en otra tragedia para Eriksen, que no jugará el Mundial tras no clasificarse. Dinamarca