Christian Eriksen dio todos los detalles sobre su colapso en la Eurocopa en una entrevista concedida para un medio de su país. El futbolista, que ahora busca equipo en Dinamarca con el objetivo de estar en el próximo Mundial de Qatar 2022, dejó claro que tuvo que luchar contra su respiración y que también relató los momentos previos a su desvanecimiento.

Momentos antes del colapso

«Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy entregando con la espinilla y un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy».

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8

— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022