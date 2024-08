Frank Cuesta no se rinde y anuncia un proyecto tras dejar el Santuario: «Os prometo desde aquí que…»

Siguen siendo días muy difíciles para Frank Cuesta. El naturalista se encuentra en plena guerra mediática con la que fue su mujer, Yuyee. La modelo le ha pedido grandes cantidades de dinero si quiere seguir manteniendo el santuario de animales que él mismo construyó, pero que puso al nombre de ella.

Sin embargo, y a pesar de que él y sus hijos han intentado todo por sacar el lugar adelante, la modelo ha terminado ganando la batalla legal. El que fue el presentador de Frank de la Jungla deberá cerrar el Santuario Libertad a finales de año, pues no ha conseguido llegar a un acuerdo con la dueña del recinto y su pareja.

«Me terminan de pegar la última estocada… Esto ya no tiene vuelta atrás. Destrozado por dentro, pero sin capacidad de derrumbarme… ¡Empezamos de cero!», escribió en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). Una situación que lo tiene completamente hundido, pues durante años ha hecho un gran esfuerzo por crear un hogar para los animales que rescata del comercio ilegal.

Sin embargo, Frank Cuesta no piensa rendirse y ya tiene en mente un nuevo proyecto. A través de sus redes sociales, el naturalista se ha mostrado tajante. «Tengo 134 días para comprar una tierra, vallar el terreno, plantar arboles, colocar los contenedores, crear varios lagos y trasladar los animales…», ha explicado. «Os prometo desde aquí, que el día 1 de enero 2025…. Veréis que el Santuario Libertad revive!!!!», anuncia.

Asimismo, y aunque ha perdido esta batalla con su ex mujer, le queda la alegría de saber que sus hijos están con él. Pues, como se ha podido ver durante las últimas semanas, los hijos del español no han dudado en hablar del tema públicamente y han defendido por activa y por pasiva a su padre. Una tensa situación familiar donde los jóvenes han dejado claro que no quieren saber nada de su madre.

Frank Cuesta: «Hemos dicho todo lo que teníamos que decir»

Los próximos cuatro meses serán completamente decisivos para Frank Cuesta. Pues, es el tiempo límite que tiene para crear un nuevo santuario para sus animales. Además, supuestamente tendrá que soportar cómo Yuyee da su versión de los hechos desde diversos programas de televisión.

«Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz», dijo el naturalista. Asimismo, y sin ánimos de seguir alargando la polémica y dándole reconocimiento a su ex pareja, Frank Cuesta ha sido claro.

«Ni yo ni mi familia vamos a hablar ya del tema. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Ya estamos a otra cosa y digan lo que digan, se hable lo que se hable…para nosotros ya es NADA!! Nuestra energía no va hacia atrás ni a los lados… vamos hacia adelante. Tema zanjado!», sentenció.